Abuelita de 102 años se lanza en paracaídas para invitar a los ancianos a ser más activos

Londres, Inglaterra.- Una verdad que muchas personas podrán decirte es que envejecer “apesta” y es que, conforme avanzan los años, el cuerpo deja de trabajar de manera correcta y las molestias de la edad suelen aparecer cada vez más, motivo por el que la gente decide dejar de estar activa cuando entran al invierno de su vida; sin embargo, no todos piensan así y como ejemplo se encuentra Manette Baillie, una mujer de 102 años de edad, residente de Inglaterra.

Resulta ser que esta tierna señora se volvió viral por subir a un avión a más de 2 mil metros de altura, para luego arrojarse en caída libre con el apoyo de un paracaidista profesional. El momento fue captado en video y tiempo después publicado en Internet. Cuando Baillie cumplió 100 años decidió que cada año realizaría una actividad extraordinaria, como por ejemplo, 1 año atrás, la mujer condujo un Ferrari en el circuito Silverstone a 210 km/h.

Abuelita se arroja de un paracaídas en Inglaterra

Créditos: TikTok british_skydiving

Si bien, la experiencia podría resultar un tanto temeraria para cualquiera, Baillie dijo que hizo todo esto para probar un punto y es que, aunque reconoció que fue algo aterrador, lo que la llevó a cerrar los ojos prácticamente durante toda la caída, lo que estaba intentando hacer era demostrarle a la gente que, no por alcanzar la tercera edad, tenía que dejar de hacer cosas y solo esperar hasta que la muerte llegase por ella.

La fémina explicó para el medio BBC: “Simplemente deseo que las personas que se acercan a los 80 o 90 años no renuncien a nada. Hay que continuar”. Pero esto no fue todo, ya que Baillie reveló que con su lanzamiento logró recaudar dinero que donaría para la beneficencia, como es el caso de las Ambulancias Aéreas de la comunidad East Anglia de su natal Inglaterra. Por otro lado, señaló que la idea no se le ocurrió sola.

Según lo dicho por Manette, ella se enteró que el padre de uno de sus amigos, se arrojó de un paracaídas, el problema es que esta persona tenía 85 años, por lo que creyó que si él se había lanzado del cielo y había sobrevivido, ella también podría hacerlo. Cabe señalar que con esta hazaña, Baillie se convirtió en la mujer más longeva en saltar desde un paracaídas de Inglaterra, logró que es muy difícil de superar.

Fuentes: Tribuna