Terrible: Donald Trump alerta sobre posible ataque de Irán a Israel

Los Ángeles, California. – En una reciente transmisión en vivo desde su residencia en Mar-a-Lago, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, generó inquietud al afirmar que había escuchado que Irán podría atacar a Israel la noche de este lunes 5 de agosto. El magnate realizó esta declaración durante una conversación con el gamer y streamer Adin Ross, aunque aclaró que su información no era confidencial.

Estoy escuchando que va a haber un ataque esta noche por parte de Irán; Israel va a ser atacado esta noche. Se los digo ahora mismo, lo escucho solo a través de las mismas ondas, no hay información secreta,” dijo Trump durante la transmisión. El expresidente también aprovechó la ocasión para reivindicarse, afirmando que tales amenazas no existirían si él estuviera en la Casa Blanca: “Si yo fuera el presidente, nadie estaría siquiera diciendo esa palabra (ataque), porque eso no pasaría. Al 100 por ciento”.