Denuncian detención de mexicano en Venezuela: Familia pide intervención del gobierno

Ciudad de México – Manuel Peña denunció que su padre, Manuel Antonio Peña Rumblos, un venezolano naturalizado mexicano, fue detenido en Caracas, Venezuela, mientras se encontraba de vacaciones. El joven Peña, en una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, detalló que su padre, residente en Villahermosa, Tabasco desde su naturalización en 2016, había viajado a Venezuela para pasar dos semanas de vacaciones. Sin embargo, fue detenido en Valera, en medio de las protestas contra los resultados electorales en el país sudamericano.

De acuerdo con Manuel, su padre fue arrestado por un grupo de policías cuando se dirigía a hacer compras. “Fue de vacaciones desde el sábado de la semana pasada, iba a estar dos semanas en Venezuela, e iba caminando por la calle cuando un grupo policial lo detuvo y lo llevó a un centro de detención”, relató. Luego de esto, la familia se enteró de la detención gracias a un video que se viralizó en redes sociales, lo que generó gran preocupación, especialmente debido a la condición de salud del padre de Manuel, quien a sus 71 años requiere asistencia médica urgente.

Se sabe que el detenido se encuentra en un centro de detención conocido como ‘El Morón 20’, donde, según Manuel Peña, no se permite la entrada de visitas ni asistencia médica. “Mi papá no cuenta con un pulmón completo debido a una neumonía pleural y necesita asistencia médica, pero no permiten y no podemos hablar con él”, expresó el joven. La familia teme que las acusaciones en su contra puedan ser graves, como “terrorismo”, una imputación que podría llevar a condiciones de detención severas.

Debido a toda esta situación, Manuel Peña solicitó la intervención del Gobierno mexicano para garantizar la seguridad y el regreso de su padre. Asimismo, lamentó que el Consulado de México en Venezuela le haya informado que, debido a la situación actual, no pueden intervenir. “Estamos preocupados por su salud. Entregué cartas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y mi mamá habló al Consulado de México en Venezuela, y le dijeron que en este momento no pueden hacer nada”, comentó.

Mexicano es detenido en Venezuela. Foto: Internet

La familia está alarmada por las posibles consecuencias de la detención y el riesgo de que Manuel Antonio Peña Rumblos sea sometido a tortura o maltrato. Manuel Peña pidió al Gobierno mexicano que actúe de manera urgente para traer a su padre de regreso y asegurar su bienestar, dado que la situación en Venezuela y las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro han intensificado la preocupación.

El caso sigue generando atención y la familia continúa esperando una respuesta efectiva de las autoridades mexicanas para resolver esta delicada situación.

Fuente: Tribuna