EU: Menor es violentada por un sujeto que conoció en Snapchat; la hallan sin vida en su casa

Comparta este artículo

Colorado, Estados Unidos.- Los hechos ocurrieron recientemente, cuando una menor de edad, en Estados Unidos, identificada como Anabelle Floren-Wyant, de 18 años, le pidió a una de sus amigas que la acompañara a cobrar dinero a un sujeto, nombrado como Jorge Meza Alarcón Jr, de 26. Según el testimonio de la fémina, la joven le pidió que la monitoreara, en caso de que dejase de responder sus mensajes, puesto el hombre al que vería era muy raro y temía que algo le ocurriera.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 1 de agosto, en el condado de El Paso. La amiga, cuyo nombre no fue mencionado en el reporte, monitoreó a Anabelle, pero luego de no recibir respuesta por parte de la adolescente, se contactó con la policía para decirles que la fémina no había respondido en 90 minutos y que, probablemente, se encontraba en peligro; lamentablemente, para cuando la policía llegó a la casa de Jorge Meza, Floren Wyant ya no contaba con signos vitales.

Fotografía de Jorge Meza Alarcón Jr; comparecerá el próximo jueves ante el Tribunal

Créditos: Internet

Según reportes, la víctima fue localizada con el pantalón y la ropa interior hasta los tobillos, también tenía sangre saliendo de su oído. Por otro lado, Jorge Meza fue hallado a tres millas de su casa; el sujeto dijo que había huido para buscar ayuda, porque supuestamente habría sido la propia Anabelle quien lo atacó a él. De acuerdo con lo dicho por el culpable, la joven y él se habían conocido por Snapchat y habían acordado reunirse para tener relaciones íntimas, a cambio de una suma monetaria que el individuo debía darle a la menor.

Supuestamente, cuando el sujeto estaba a punto de realizar el pago, Anabelle lo atacó con algo parecido a un teléfono. Por otro lado, en una declaración jurada, Meza cambió su declaración y aseguró que la joven solía amenazarlo, por lo que, cuando la vio llegar, creyó que su vida corría peligro; es entonces que la golpeó y la estranguló hasta que murió. Luego de ello, escapó de la escena del crimen.

El caso aún continúa en desarrollo y hasta el momento se desconocen varios detalles, más allá de lo declarado por el acusado. Las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes; mientras tanto, Meza Alarcón tendrá que continuar con el proceso legal y se estima que para este jueves, 8 de agosto, comparezca ante un tribunal, por lo que es probable que pronto surja mayor información sobre lo ocurrido.

Fuentes: Tribuna