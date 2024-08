Ucrania pide 'favor' a México: Busca que Policía capture a Putin si viene de viaje

Comparta este artículo

Ucrania.- Hace unos días te informamos que Claudia Sheinbaum le extendió una invitación al presidente Vladimir Putin para que asista a su toma de protesta el próximo 1 de octubre. De esta oferta se mantiene al tanto la Embajada de Ucrania en México, misma que ve como oportunidad la visita del mandatario a tierras mexicanas para aprehenderlo. Es por ello que solicitó al Gobierno de México que intervenga en el caso y lo ponga bajo arresto en caso de que asista al evento.

Como argumento, recordó que Putin es un criminal de guerra con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, bajo sospecha de secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. Bajo este contexto, entregó entera confianza en que México cumplirá con su deber y entregará a Putin al tribunal de las Naciones Unidas en La Haya.

El tema ha despertado ciertas interrogantes, mismas que se ha encargado de aclarar la virtual presidenta electa. Mencionó que el ofrecimiento es parte de acciones meramente protocolarias. Por el momento, el ruso no ha confirmado su asistencia. Detalló que no hay ningún interés particular en que acuda y que la invitación "es algo que se hace por la política exterior de México", comentó.

Este comentario fue respaldado por el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien sumó su opinión a la conversación y mencionó que estas invitaciones fungen más bien como "notas diplomáticas" destinadas a informar sobre el cambio de Presidencia en México.

Tras enviar esta nota, los países responden y entonces se empieza a definir con más precisión quién asistirá al evento como responsable o representante de su nación", explicó el próximo canciller.

Mientras los preparativos continúan, comentó que las invitaciones también se alinean a la "gran expectativa" que rodea la toma de protesta de la abanderada de Morena, pues el día de las elecciones numerosos medios internacionales aplaudieron el triunfo de la candidata.

Añadió que aún no se ha confirmado qué líderes internacionales asistirán a México, pero expresó que esperan la presencia de “un buen número de mandatarios en la toma de posesión y que debemos esperar a ver qué decisión toma cada país respecto a quién enviarán". En este caso, existe la posibilidad de que Putin designe a otro funcionario de alto rango para que asista en su nombre.

