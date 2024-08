Chile: En estado de ebriedad, mujer llega al funeral de su amante; el video se vuelve viral

Comparta este artículo

Maule, Chile.- En días recientes se viralizó un fuerte video en Internet, en el que una mujer se presentó en estado inconveniente a un funeral en una localidad de Chile. Según reportes, la persona a la que estaban velando era el amante de la fémina, quien decidió rendirle tributo al occiso utilizando la ropa que más le gustaba a él; el problema es que el atuendo dejaba muy poco a la imaginación, sobretodo en la parte inferior del cuerpo de la mujer.

Los hechos ocurrieron en la región de Cauquenes, en Maule, Chile, sitio en el que se estaba celebrando un funeral, cuando de pronto llegó una mujer en presunto estado de ebriedad, así como también se sabía que había consumidor sustancias ilegales. La fémina en cuestión llevaba puesto una especie de minivestido color negro con mandil, el cual daba la impresión que estuviese vestida como una sirvienta (o maid).

Mujer va al funeral de su amante en estado de ebriedad

Dado a que no se trataba del outfit adecuado para un funeral, los familiares del occiso le impidieron el paso, por lo que no pudo pasar, aunque esto no significa que se haya dado por vencida, sino por el contrario, decidió utilizar lo que parece ser un arma de fuego, para luego sentarse a esperar a fuera del velatorio, hasta que subieron a su amado a una carroza, pero ella quería verlo, por lo que se subió al vehículo e impidió que avanzara.

El conductor aceleró, pero la mujer no logró detenerlo; finalmente, el auto se detuvo y una persona, con actitud iracunda tomó a la mujer para luego azotarla contra el piso. Es entonces que se alcanza a apreciar que la mujer no tenía prenda que la cubriera en la parte inferior de sus piernas. Para terminar de empeorar la situación, se puede escuchar a la mujer declarar: “Aquí estoy, vestida como a ti te gustaba”, gritó la amante.

Como era de esperarse, esta situación desató a los comentarios en redes sociales, entre los que destacan aquellos como: “El muerto le quedó debiendo a la cariñosa”, otros indicaron: “Si no me despiden así en mi funeral, yo no quiero nada”, “Amplían servicios funerarios para que la despedida sea inolvidable”, “Qué bueno debió estar el entierro”, “La versión chilena de la Harley Queen”, entre otras cosas.

