VIDEO: Avión se estrella en Brasil y no hay sobrevivientes; 62 pasajeros fallecieron

Comparta este artículo

São Paulo, Brasil.- Este viernes trajo lamentables noticias para Brasil, donde un avión con capacidad para 70 personas se desplomó. El accidente le cobró la vida a 62 personas, según confirmó el presidente Lula da Silva, a través de X. Sobre el caso circulan dramáticos videos en redes sociales que muestran a la aeronave dando vueltas sin control en el aire para después terminar estrellándose contra una zona residencial de la ciudad de Vinhedo.

Se trata de un avión bimotor de modelo ATR-72-500 de la aerolínea Voepass, de acuerdo con los datos brindados por Fligthradar24. Tenía por destino São Paulo, sin embargo, perdió la señal con la torre alrededor de la 13:30 horas. Por este hecho, se pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

Te podría interesar Nepal VIDEO: 18 muertos tras desplome de avión en Nepal; autoridades investigan

Una nota oficial del Ayuntamiento de una ciudad vecina, Valinhos, mencionó que no hubo sobrevivientes. Sobre la nave viajaban 62 individuos, de los cuales cuatro eran tripulantes. Un pasajero al que no le permitieron subir por llegar fuera de horario al vuelo fue entrevistado por la prensa y se dijo agradecido de no haber abordado, pues la impuntualidad le habría "salvado la vida".

Debido al siniestro, siete equipos de bomberos se trasladaron a la zona de emergencia, donde atendieron el fuerte incendio producido por la explosión de elementos del avión. En algunas imágenes tomadas por vecinos se observa una espesa columna de humo.

Por su parte, los gobernadores de Paraná y de São Paulo, origen y destino de la aeronave siniestrada, se dirigen al lugar para atender el incidente. Ambos se encontraban juntos en un acto público. En cuanto a Voepass, declaró que desconoce cuál es la causa que pudo haber dado origen a la tragedia. Detalló que la aeronave realizó dos vuelos más durante la mañana, en los cuales no mostró señales de fallas. Serán las autoridades las encargadas de investigar a fondo el motivo que derivó la caída.

Mientras tanto, la aerolínea se mantiene al pendiente de las líneas telefónicas para atender las llamadas de los familiares de los pasajeros fallecidos. Se espera que el Gobierno brinde más información conforme se aclara la situación.

Fuente: Tribuna Sonora