Tiroteo cerca de Donal Trump en un campo de golf en Florida; lo reportan a salvo

Florida, Estados Unidos.- Donald Trump estuvo cerca de la muerte una vez más. Fue a mediados de julio cuando un joven de 20 años le disparó desde la azotea, mientras el candidato a la presidencia de Estados Unidos emitía un discurso político en Pensilvania en la víspera de su nominación oficial como representante del Partido Republicano en las elecciones del próximo 5 de noviembre. De nueva cuenta, se vio inmerso en una situación de violencia armada.

Hace unos minutos se reportaron sonidos de disparos en Florida, muy cerca de donde estaba el empresario de 78 años. No obstante, este tiroteo no lo tenía a él como objetivo. Se trató, por el contrario, de una confrontación entre dos personas que no guardan ninguna relación con el expresidente. El intercambio balístico ocurrió al exterior del campo de golf West Palm Beach, sin embargo, él no corrió ningún peligro, según se lee en diversas fuentes locales.

Steve Cheung, director de campaña de Donald Trump, confirmó, a través de un comunicado que se encuentra a salvo. Por su parte, el Servicio Secreto estadounidense apuntó que el siniestro se registró poco antes de las 14:00 horas de este domingo 15 de septiembre. Se dijo que las autoridades investigarían a profundidad el caso, pero que por el momento no había más detalles que agregar.

Poco tiempo más tarde, la versión de los dos hombres en batalla fue sustituida, ya que los oficiales realizaron una inspección en el lugar. En el recorrido detectaron a un hombre sospechoso con un arma. Tras ello, fue arrestado en la I-95, de acuerdo con el periódico New York Post. Por el momento se descartan personas heridas derivado de este percance. De manera extraoficial se hace mención del supuesto hallazgo de un rifle de asalto AK47 tirado junto a uno de los arbustos del campo.

Trump regresó a Florida este fin de semana tras cerrar una gira por la costa oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah. Su oponente, Kamala Harris, dijo en X (antes Twitter) que se había enterado de lo sucedido y expresó alivio ante el bienestar de Trump. "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", escribió.

Fuente: Tribuna Sonora