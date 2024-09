Tiroteo en Alabama deja 4 muertos y 18 heridos; ocurrió en una zona de comercios nocturnos

Comparta este artículo

Alabama, Estados Unidos.- Al menos cuatro personas han muerto y 18 han resultado heridas en un tiroteo que ocurrió el sábado por la noche en Birmingham, Alabama. La información preliminar apunta a que varios tiradores dispararon contra un gran grupo de personas que se encontraba en un espacio público, según informó Truman Fitzgerald, portavoz de la policía local.

El tiroteo tuvo lugar en la zona de Five Points, un área conocida por que en ella suelen acudir mucha gente por los comercios (como restaurantes y bares) nocturnos. Fitzgerald agregó que los disparos se produjeron alrededor de las 23:00 horas (hora local). Añadió que se sospecha que el "no fue aleatorio", sin embargo, las averiguaciones no han conseguido dar con el paradero de los responsables, por lo que a primera hora del domingo no había ningún sospechoso detenido.

Por dicho ataque, las víctimas fueron recibidas por el Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham, entre ellas una de las personas fallecidas, según informó Hannah Echols, portavoz del hospital. Hasta el momento, no se ha revelado el estado de salud de los heridos ni la gravedad de sus lesiones. Por otra parte, Fitzgerald insistió en que las autoridades se esforzarán en las diligencias para "aclarar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

En este sentido, la Policía hizo un llamado al público para que entregue cualquier dato relevante que nutra la investigación. Otra de las interrogantes del caso es si el tiroteo se emitió desde un vehículo en movimiento o si fue alguien a pie. Este percance incrementa a 403 la cifra de tiroteos masivos registrados en Estados Unidos en lo que va del 2024, con base en el conteo de Gun Violence Archive.

El agente aseguró ante medios de comunicación que estos "tiroteos masivos tienen más que ver con la cultura que con la criminalidad". A este comentario se sumó la opinión de varios internautas que le dieron la razón: "No está equivocado", "Estados Unidos es literalmente la cultura de las armas y mira a dónde nos ha llevado", "ahora es parte de la vida", se puede leer.

Fuente: Tribuna Sonora