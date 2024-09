Secuestro de autobús deja a un muerto en EU; la policía captura al culpable tras persecución

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La jornada de un autobús de pasajero nocturno que transitaba por las calles del sur de Los Ángeles, en Estados Unidos iba con normalidad, pero las cosas cambiaron cuando un hombre, de 51 años, abordó el vehículo, alrededor de las 00:40 horas; una vez arriba, sacó un arma y amenazó al conductor. Según informes, la mayoría de los pasajeros lograron descender, a excepción de dos personas.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Vermont Knolls, cuando el individuo, identificado como Lamont Campbell, abordó el autobús y sacó un arma de fuego con la que amenazó al conductor. Con lo que el agresor no contaba es que el chofer contaba con un botón de pánico silencioso que, al tocarlo lanza una alerta a la policía. Esto permitió que las autoridades lograran encontrar el vehículo en una de las calles.

Autobús es secuestrado en Los Ángeles

Créditos: YouTube ONSCENE TV

Según informes, el auto se encontraba detenido cuando fue localizado; pero el agresor logró evadir a la justicia al retroceder con todo y autobús, lo que inició una persecución de 1 hora, que solo se detuvo cuando la policía colocó una tira de púas en la calle, la cual frenó el paso del camión de pasajeros. El agresor intentó huir a través de una ventana, al igual que el conductor; pero no logró demasiado lejos, puesto la policía logró interceptarlo.

Según informes, no hubo saldo blanco de la persecución, puesto una de las personas que se encontraba abordo del camión fue asesinada por el pistolero, por lo que se cree que la víctima fatal habría intentado detener al secuestrador, pero no logró hacerlo y sucumbió ante las heridas. Asimismo, una de las personas que logró escapar al comienzo de la historia, fue atropellada por un auto, aunque no se llevó heridas graves.

Por otro lado, la Autoridad de Tránsito Metropolitano del Condado de Los Ángeles no reveló el nombre del conductor; pero éste fue elogiado como un héroe, dado a que mantuvo la calma durante el asalto y logró llamar a la policía a través del botón de pánico. Hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del crimen; pero se sabe que el sujeto fue detenido con derecho a fianza de hasta 2 millones de dólares.

Fuentes: Tribuna