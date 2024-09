Kate Beckinsale acusa a terapeuta de agresión sexual; esto es lo que reveló

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz británica Kate Beckinsale, conocida por su papel en películas como Underworld y Serendipity, se encuentra en el centro de una batalla legal con Nick Abramovic, quien es un terapeuta de traumas que la acusa de no pagarle una factura de casi tres mil dólares por servicios que, según él, fueron realizados en agosto de este año. Sin embargo, Beckinsale se ha negado a realizar el pago, alegando que durante una de las sesiones fue agredida sexualmente.

Según Abramovic, fundador del Método Biónico, fue contactado en agosto por el asistente de Beckinsale para coordinar tres sesiones de terapia, cada una con un costo total de dos mil 700 dólares. Las sesiones, que consisten en masajes intensos y terapia psicosomática similar a la técnica de Reiki, fueron agendadas durante un período de dos semanas. Asimismo, Abramovic sostiene que Beckinsale quedó satisfecha tras la primera cita, lo que fue confirmado, supuestamente, por mensajes de texto en los que la actriz elogiaba su técnica.

En un mensaje revisado por el medio Page Six, el asistente de Beckinsale escribió que ella “realmente disfrutó de la sesión” y hasta sugirió promover su trabajo en redes sociales. No obstante, la situación dio un giro drástico tras la segunda sesión, cuando la actriz canceló abruptamente la última cita y dejó de responder a las solicitudes de pago de Abramovic.

Pero eso no es todo, pues poco después de la cancelación, Beckinsale, a través de su abogado Marty Singer, acusó formalmente a Abramovic de agresión sexual y física durante la segunda sesión, alegando que esa fue la verdadera razón por la cual decidió no continuar con el tratamiento. En respuesta, el terapeuta negó rotundamente cualquier comportamiento inapropiado y sostiene que no tiene conocimiento de ninguna agresión que se le impute.

Solo quiero ser claro: no la agredí en absoluto. Niego categóricamente estas acusaciones", expresó Abramovic en una entrevista con el medio ya mencionado. El terapeuta asegura que durante la terapia se sigue un protocolo estricto en el que los clientes se mantienen completamente vestidos y que en sus cinco años de experiencia nunca ha recibido una queja de esta índole.

Ante la falta de pago, Abramovic procedió a publicar en sus redes sociales críticas hacia Beckinsale, lo que desencadenó una respuesta legal inmediata por parte de Singer, quien lo acusó de acoso y de intentar desacreditar a su cliente de forma pública. Lo cierto es que la disputa ha escalado a tal punto que la policía de Los Ángeles ha confirmado que actualmente se encuentra investigando las acusaciones de Beckinsale contra el terapeuta.

Abramovic sostiene que, tras el segundo encuentro, Beckinsale expresó interés en llevar a cabo sesiones adicionales en su casa y en presentarlo a sus amigos. Incluso menciona que recibió una invitación para realizar una "fiesta de sanación" en la residencia de la actriz. Sin embargo, la versión de la actriz es completamente opuesta. Según su equipo legal, Beckinsale suspendió cualquier contacto con Abramovic debido a que se sintió insegura y agredida durante la segunda sesión.

En respuesta a las acusaciones, el terapeuta señaló que todo esto se trata de un malentendido, y que la actriz está utilizando su influencia para evitar pagarle. Afirma que después de enviarle varias solicitudes de pago, Beckinsale procedió a acusarlo públicamente en Instagram, insinuando que había sido víctima de agresión sexual sin dar detalles concretos.

La actriz ha publicado también reseñas negativas sobre el Método Biónico en Yelp, describiendo a Abramovic como "raro" y "amenazante", y advirtiendo a otras mujeres sobre su comportamiento. Por su parte, el terapeuta respondió diciendo que la famosa está difamándolo con la intención de evadir su responsabilidad financiera y manchar su reputación.

Actualmente, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que está en las primeras etapas de una investigación sobre las acusaciones de Beckinsale. Aunque no se han presentado cargos, las autoridades han mostrado interés en entrevistar a todas las partes involucradas para determinar si hubo algún tipo de delito. Abramovic, por su parte, indicó que está considerando demandar a la actriz por difamación, al afirmar que las acusaciones surgieron únicamente después de que exigió el pago de sus servicios.

Es irrelevante cuándo lo firmó”, comentó el abogado de Beckinsale refiriéndose a un acuerdo de confidencialidad que ambas partes habían negociado antes de la disputa. “La creencia de que mi cliente presentaría un informe policial falso y terminaría teniendo que pagar más dinero por mis servicios legales que a esta persona es el concepto más ridículo que he escuchado en mi carrera como abogado”, agregó Singer.

