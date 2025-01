¿Quién es el nuevo embajador de EU en México? Este es el gabinete completo de Donald Trump

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Ronald Douglas Johnson, conocido como "Ron" Johnson, como el próximo embajador en México. Esta decisión refuerza la postura de Trump de adoptar una política más estricta hacia el país vecino, centrada en temas clave como la migración y el combate al narcotráfico.

Ronald Johnson cuenta con una carrera de más de cuatro décadas en el servicio público estadounidense.

Servicio militar: Pasó 30 años en el Ejército de Estados Unidos, retirándose en 1998.

Inteligencia estratégica: Graduado en esta disciplina por la Universidad Estatal de Nueva York, tiene 20 años de experiencia en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde fue enlace de Ciencia y Tecnología con el Comando de Operaciones Especiales en Tampa, Florida.

Experiencia diplomática: Fue embajador en El Salvador en 2018, destacándose por sus esfuerzos en la reducción de la migración ilegal y el crimen violento, logros que Trump calificó como “históricos” y que influyeron directamente en su designación para México.

Hay que señalar que Johnson asume su cargo en un momento crucial para las relaciones entre México y Estados Unidos. Trump ha señalado que el embajador jugará un rol central en el cumplimiento de su agenda, que incluye:

Combatir el “crimen migrante” y detener el flujo de drogas peligrosas provenientes de México.

Trabajar con el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, para implementar políticas que refuercen los intereses estadounidenses.

Sin embargo, este nombramiento no fue el único que causó polémica, pues Trump contará con el gabinete más rico en la historia de los Estados Unidos, el cual es un equipo que destaca no solo por su experiencia empresarial, sino también por su vasta riqueza. El nuevo gabinete, conformado por al menos 13 multimillonarios, es ya el más acaudalado de la historia moderna del país, con un patrimonio combinado que podría superar los 460 mil millones de dólares.

Trump, conocido por su enfoque empresarial, ha elegido a figuras destacadas de industrias clave, como la tecnología, las finanzas, la biotecnología y el entretenimiento. Entre los nombres más sonados figuran:

Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y Twitter, con un patrimonio de 439 mil millones de dólares, liderará el Departamento de Eficiencia Gubernamental en un rol externo, aunque su influencia en políticas nacionales ya genera controversia.

Linda McMahon, cofundadora de WWE y nominada como secretaria de Educación, cuenta con una fortuna familiar de tres mil millones de dólares.

Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, asumirá el cargo de secretario de Comercio, aportando una riqueza de dos mil 200 millones de dólares.

Comparaciones con administraciones anteriores

El patrimonio del gabinete de Trump contrasta significativamente con administraciones pasadas. Durante el mandato actual de Joe Biden, el patrimonio neto combinado del gabinete es de aproximadamente 118 millones de dólares. Incluso el primer gabinete de Trump, considerado en su momento el más rico, acumuló solo tres mil 200 millones de dólares.

En esta nueva configuración, figuras como Warren Stephens (embajador en el Reino Unido, con una fortuna de 3,400 millones) y Jared Isaacman (administrador de la NASA, 1,800 millones) refuerzan el perfil financiero del equipo de gobierno.

El equipo de transición de Trump ha defendido las designaciones como parte de una estrategia para maximizar la eficiencia gubernamental. Según Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición: “Trump está seleccionando a los líderes más calificados y experimentados para cumplir con su visión de hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

Por otro lado, grupos como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington cuestionan si un gabinete compuesto principalmente por multimillonarios puede representar los intereses de las clases trabajadoras y medias.

El gabinete de Trump refleja una fusión sin precedentes entre el mundo empresarial y el poder político. Si bien sus seguidores celebran la experiencia y los recursos financieros de los nominados, los críticos advierten sobre el riesgo de que los intereses personales y empresariales puedan influir en la toma de decisiones gubernamentales.

En cualquier caso, esta administración marca un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos, donde el poder político y económico se entrelazan de manera más visible que nunca.

Fuente: Tribuna