Filtran imágenes del 'Mayo' Zambada tras meses en prisión: "Por momentos bromeaba y sonreía"

Nueva York, Estados Unidos.- Ya han pasado varios meses de la aprehensión de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien de manera polémica fue detenido y trasladado a Nueva York, donde fue retenido y actualmente está librando un proceso legal. Como se tenía estipulado, el capo regresó a los tribunales durante la jornada de este miércoles 15 de enero del presente año para continuar con juicio; sin embargo su apariencia y la manera en la que se comportó, sorprendió a los presentes.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:00 horas, en la Corte Federal de Distrito de Este de Nueva York, sitio en el que el capo se vio frente a frente con el juez Brian M. Cogan; sin embargo, el criminal no se encontraba solo, puesto iba en compañía de su representante legal, Frank A. Pérez. Como suele ocurrir en ese tipo de casos, la prensa no tiene permitido tomar fotografías de lo que está ocurriendo dentro; pero esto no impide que los artistas judiciales capten el momento, muy a su estilo.

En este caso, la encargada de realizar los dibujos correspondientes fue Jane Rosenberg, quien logró captar la manera en la que el tiempo en reclusión de ‘El Mayo’, le ha pasado factura al hombre de 77 años. Según las imágenes, el prisionero tenía el cabello un poco más largo, en comparación a como se le vio anteriormente, asimismo, su apariencia resaltaba por ser mucho más cana que cuando fue detenido. En las imágenes se le aprecia charlando con sus abogados y escuchando la audiencia de manera atenta.

Filtran imágenes del 'Mayo' Zambada tras meses en prisión

Según las declaraciones del periodista, Jesús García, el exlíder del Cártel de Sinaloa, ingresó a la sala cojeando y lento, aunque su paso lucía bastante firme: “Se ve como una persona fuerte”. Por otro lado, el comunicador Alejandro Hernández declaró. “Tiene el cabello oscuro y más peinado hacia atrás, con una barba canosa. Eso sí, cojea. Por momentos bromeaba y sonreía a sus abogados”, indicó el reportero.

Filtran imágenes del 'Mayo' Zambada en tribunal

En tanto, el comunicador Arturo Ángel declaró que su estadía en prisión parece haberle sentado bien, puesto parecía tener una mejor actitud que la vista durante sus primeras audiencias: “Parece que la cárcel de Estados Unidos no le ha sentado del todo mal. No es broma. Se ve mucho más repuesto en las fotografías de su detención o como se vio en la primera audiencia de presentación de cargos. Sonriente por momentos incluso”, sentenció.

