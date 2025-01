¿Adiós a Tiktok? Corte suprema de Estados Unidos ratifica prohibición de la aplicación

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El futuro de TikTok es incierto, la aplicación fue prohibida por las autoridades en Estados Unidos y ahora la Corte Suprema de aquel país ratificó esta decisión, por lo que esta plataforma no podrá ser utilizada en el país norteamericano a menos que la empresa ByteDance la venda. De esta manera, más de 170 millones de usuarios se quedarían sin esta red social que tanto ha crecido durante los últimos años.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la prohibición de TikTok, la cual iniciará a partir del próximo domingo. La única manera en que esta situación no se dé es que la empresa china ByteDance venda esta aplicación. Lo anterior responde a los riesgos para la seguridad nacional, así lo señaló la Corte Suprema y supera toda preocupación sobre la libertad de expresión de quienes utilizan esta plataforma en el país norteamericano.

Todo nace de una gran preocupación del Gobierno estadounidense ante la posibilidad de que China, el gran rival económico de los norteamericanos, pueda acceder a los datos de los usuarios en TikTok o manipule el contenido en la plataforma. Esta ley fue respaldada por ambos partidos en el Congreso y firmada por el Presidente Joe Biden en abril pasado, por lo cual se impide que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google ofrezcan TikTok a los usuarios.

Prohiben TikTok en Estados Unidos, foto: especial

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta aplicación no desaparecerá de manera inmediata en los teléfonos de los usuarios actuales, sino que se hará de manera paulatina. Primero, los usuarios nuevos no podrán descargar la aplicación, mientras que los que ya la tienen no recibirán actualizaciones, razón por la cual con el tiempo se hará inoperante. De esta manera, garantizarían la salida de TikTok del país.

En el caso de la aplicación TikTok, el CEO Shou Zi Chew, Invitado a la investidura de Donald Trump, buscará tener conversaciones con la nueva administración para evitar esta salida. Cabe señalar que la propia empresa ha rechazado las acusaciones de seguridad y argumenta que la prohibición vulnera la primera enmienda de los Estados Unidos que restringe la libertad de expresión. Asimismo, la propia empresa dejó claro que no tiene planes de vender la aplicación.

