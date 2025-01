Trump va por declarar emergencia en frontera; Sheinbaum insiste en soberanía de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "Siempre el diálogo ayuda, pero, de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga lejos: México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie; México es un país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender al pueblo de México", advirtió Claudia Sheinbaum a sólo horas de que Donald Trump tome protesta nuevamente como presidente de los Estados Unidos.

La respuesta no se hizo esperar, pues en un discurso en la Capitol One Arena en Washington DC, Trump reiteró sus promesas de frenar la “invasión” en la frontera con México, a través de una serie de órdenes ejecutivas. "Con mis acciones de mañana mi administración hará justicia para cualquier familia cuyos seres queridos hayan sido robados por el crimen migrante", sentenció.

De acuerdo con estimaciones de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el número de mexicanos en riesgo de ser deportados de Estados Unidos por permanecer en ese país de forma irregular asciende a 4.9 millones. Donde la mayoría vive en Texas, California e Illinois.

Sonora se prepara

Por ello, los estados fronterizos se han estado preparando para las deportaciones masivas. Por ejemplo, en Sonora, el alcalde de San Luis Río Colorado, Iván Sandoval, dijo que el municipio fronterizo esperaba la llegada de dos mil migrantes, por lo que buscaban una bodega en donde se puedan alojar a los deportados. En semanas pasadas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño adelantó que el estado tenía casi 10 mil espacios para recibir a los connacionales; estos se encuentran en Nogales, Agua Prieta, Hermosillo y San Luis Río Colorado. Los albergues de la capital del estado también han estado realizando una preparación para recibir a los compatriotas mexicanos.

En otros estados, como Guanajuato, están preparando un programa de Retorno Asistido, la entidad estima 1.2 millones de locales que viven en los Estados Unidos; por ello, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, comunicó que la asistencia se les brindará en sus lugares de residencia para poderlos asesorar legalmente, así como vincularlos con la estructura jurídica de los consulados. Por su parte, el gobierno de Tijuana, liderado por el presidente municipal Ismael Burgeño, aprobó declarar una emergencia a fin de que se le liberen fondos para atender a los migrantes que sean deportados.

Hay que recordar que en el último mes el Gobierno Federal ha estado trabajando en un plan de asistencia, el cual incluye un trabajo con las embajadas y además un botón de pánico para que los migrantes alerten al ser detenidos, aunque según expertos esta medida puede ser un tanto inoperante.

Trump va por todo

En un discurso en la Capitol One Arena en Washington DC, Donald Trump reiteró sus promesas de frenar la "invasión" en la frontera con México. El que hoy se convertirá en mandatario prometió actuar con "rapidez y fuerza históricas". "Para cuando el sol se ponga mañana por la tarde, la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos fronterizos ilegales que lo hagan de una forma u otra estarán de vuelta a casa", afirmó Trump.

"Después de años de construir naciones extranjeras, defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, por fin vamos a construir nuestro país, defender nuestras fronteras y proteger a nuestros ciudadanos, y detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán", afirmó.

Según el medio estadounidense Wall Street Journal, Trump declarará el estado de emergencia en la frontera con México. Además, según Fox News, el republicano firmará más de 200 acciones en su primer día, entre ellas designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Lo que le dará la facultad para combatirlos dentro y fuera de su territorio, incluyendo el uso de la fuerza militar.

Sheinbaum defiende soberanía

Desde Puebla, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reconoció que la economía de México tiene una fuerte dependencia de las divisas que los mexicanos envían desde Estados Unidos, registrándose el año pasado alrededor de 65 mil millones de dólares (mdd) de remesas.

El pueblo de México ha sacado adelante nuestra economía, pero también la economía de Estados Unidos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso le decimos ‘Puebla York’, porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá", dijo Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo resaltó que los consulados de México en Estados Unidos están preparados para atender a los connacionales ante la amenaza de repatriación, y se comprometió a que los retornados serán "bien recibidos, con los brazos abiertos".

"México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. México es un país libre, independiente y soberano", finalizó la mandataria.

Fuente: Tribuna, Declaraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum