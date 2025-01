No solo con EU: Estos son todos los países que han prohibido el uso de TikTok

Comparta este artículo

Washington, D.C. - El pasado 18 de enero, TikTok lanzó un comunicado a través de su plataforma, en el cual reveló que dejaría de estar "disponible temporalmente" en Estados Unidos, una medida que iba a afectar a los 170 millones de usuarios de la aplicación en el país.

Este anuncio llegó en el marco de una nueva ley que busca regular el uso de aplicaciones chinas en suelo estadounidense, lo que generó una inmediata reacción en redes sociales. Sin embargo, el 19 de enero, el presidente de dicha nación, Donald Trump, informó que firmaría una orden ejecutiva para otorgar más tiempo a la plataforma, permitiendo que TikTok busque un comprador con el que estén de acuerdo antes de que se implemente la prohibición definitiva.

Pero eso no es todo, pues el mandatario también propuso que la app fuera controlada en un 50% por accionistas de origen estadounidense, lo que provocó alivio entre los usuarios. Tras este anuncio, muchos usuarios reportaron en redes como X que TikTok volvió a funcionar, y expresaron su satisfacción con frases como "TikTok is back" y "My TikTok is working again".

¿Qué países han prohibido o restringido el uso de TikTok?

Lo cierto es que la controversia sobre la seguridad de TikTok no se limita a Estados Unidos. A lo largo de los últimos años, varios países han tomado medidas parecidas, citando preocupaciones sobre la protección de datos, la privacidad de los usuarios y la seguridad nacional. Aquí algunos ejemplos:

Nueva Zelanda: A inicios de 2023, Nueva Zelanda prohibió esta aplicación en los dispositivos utilizados por los miembros del Parlamento debido a preocupaciones de ciberseguridad, aunque los funcionarios podrían hacer excepciones si la app era necesaria para fines políticos.

Bélgica: También en marzo de 2023, Bélgica restringió el uso de la aplicación en los teléfonos oficiales de los funcionarios públicos durante seis meses, sin afectar los dispositivos personales.

Albania: En 2024, Albania prohibió TikTok por un año tras la muerte de un adolescente, como parte de una iniciativa para mejorar la seguridad en las escuelas y proteger a los menores de los riesgos de las redes sociales.

Canadá: En 2024, el gobierno canadiense cerró TikTok Technology Canada, la empresa que representaba a la app en el país. Además, desde 2023, se había prohibido el uso de la app en los teléfonos oficiales de empleados federales.

Dinamarca: En 2024, Dinamarca prohibió TikTok en los dispositivos del Ministerio de Defensa, tras evaluaciones de seguridad cibernética que indicaron riesgos de espionaje.

China: Aunque TikTok es popular en muchas partes del mundo, nunca ha estado disponible en China continental. En su lugar usan Douyin, una app similar pero con estrictos controles y censura impuesta por el gobierno. Además, hay que mencionar que TikTok dejó de operar en Hong Kong luego de que se implementara una nueva ley de seguridad nacional en la región.

A pesar de los intentos de Trump por permitir más tiempo para la plataforma, la incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos persiste. Los usuarios siguen atentos a la situación, mientras algunos gobiernos globales refuerzan las medidas contra la aplicación debido a los riesgos que implican la recopilación de datos y la influencia que la app podría tener a nivel mundial.

Fuente: Tribuna