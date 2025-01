Donald Trump resalta buenas relaciones con México y condena a Canadá; esto dijo

Comparta este artículo

Berna, Suiza.- Desde el pasado lunes 20 de enero, muchas personas se han cuestionado cuál es la verdadera relación entre México y Estados Unidos, puesto por un lado están quienes temen que el país gobernado por Donald Trump intente tener una intervención extranjera al calificar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, mientras que otros consideran que el vínculo que ambos territorios sostienen es cordial.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado en cada una de sus tradicionales conferencias de prensa que el trato que Trump ha tenido para con ella siempre ha sido amable, así como también ha asegurado que ambos solo buscan lo mejor para su país. Por su parte, el magnate se encargó de decir lo propio durante su participación en el Foro de Davos, en Suiza, donde destacó que su colaboración con México es buena y aseguró que le gustaría tener la misma relación con otros países, como es el caso de Canadá.

Trump aseveró: “Con México creo que nos estamos tratando muy bien y justamente solo queremos ser tratados así con otras naciones”, posteriormente, el presidente de Estados Unidos señaló lo que estaba ocurriendo con Canadá, cuyo nexo describió como uno “muy difícil de tratar a lo largo de los años”, para luego resaltar que la parecía imposible que su país tuviese un tremendo déficit, el cual sería de entre 200 a 250 millones de dólares”.

Trump enfatizó que su nación no necesita de la mano de obra de Canadá para poder salir adelante: “No necesitamos que hagan nuestros coches, no necesitamos su madera, ni su petróleo”. Por otro lado, recalcó que, en caso de que la nación norteamericana no quiera aceptar la amenaza de aranceles de 25 por ciento, podrían sumarse a la Unión Americana, como otro estado. Cabe señalar que estas declaraciones llegan en un momento de fuerte transición para el país de la hoja de maple.

Y es que, como muchos recordarán, hace poco, Justin Trudeau dejó su cargo, por lo que se espera que para el próximo mes de abril haya nuevas elecciones, las cuales se estima podrían ser ganadas por el Partido Conservador canadiense, el cual tiene un notable apoyo tras el descenso de popularidad del Partido Liberal, mismo que anteriormente era presidido por el mismo exprimer ministro, quien salió con poca aceptación por parte de la gente.

Fuentes: Tribuna