Aranceles del 25% a México siguen en pie, afirma la Casa Blanca; estas serían las afectaciones

México.- "La fecha del 1 de febrero para Canadá y México se mantiene firme", sentenció Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, al referirse a los aranceles a las importaciones. Lo que significa una sentencia de muerte para la economía mexicana.

Para dar cuenta del impacto que implicaría la imposición de aranceles del 25 por ciento, hay que tomar en cuenta que las exportaciones de México a Estados Unidos (EU) representan alrededor del 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la agencia calificadora de Moody’s. Además, el 80 por ciento de las exportaciones del país se destinan al vecino de América.

Entre los productos que más exporta México a EU se encuentran el petróleo, autopartes y maíz, tomando en cuenta que Estados Unidos compra aproximadamente el 92 por ciento de las exportaciones agrícolas mexicanas.

Aunque Leavitt reconoció que Estados Unidos ha visto "niveles históricos" de cooperación con México, afirmó que la fecha está firme y que cualquier cambio que tome el presidente Donald Trump será notificado. Mientras tanto, sería este sábado cuando las sanciones comerciales comiencen.

Gran impacto

De entrada, Moody’s ve que un flujo comercial con valor de 740 mil millones de dólares se vería interrumpido. También se conduciría a la depreciación del peso y a la par surgirían presiones inflacionarias si México respondiera imponiendo sus propios aranceles a las importaciones estadounidenses. La calificadora advierte que esto no ayudaría a reducir el déficit fiscal y aumentaría la presión sobre el perfil crediticio soberano. Las industrias manufactureras, automotrices y tecnológicas de ambos países serían las más afectadas, según lo analizado por Moody’s.

Alfredo Coutinho, director de análisis económico para América Latina de Moody’s, explicó que el impacto sería tal que el PIB de México solamente podría crecer 0.6 por ciento durante este año, debido a la desaceleración en el volumen de exportaciones e importaciones durante los próximos meses. “Como consecuencia, estimamos que la economía mexicana perdería alrededor de un punto porcentual de crecimiento en este 2025; por lo tanto, esperamos que el país crezca solamente 0.6 por ciento en el presente año. Sin duda será el país que más impacto tenga en Latinoamérica”, afirmó el experto.

Coutinho también resalta que impactaría en la llegada de nuevas inversiones al país o la llegada de empresas extranjeras, propias del fenómeno de nearshoring, esto por los altos costos de producción que implicaría.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido que la imposición de aranceles tendría repercusiones a lo largo de las cadenas productivas de la región, sobre todo en la eficiencia y viabilidad de las mismas. El IMCO explicó que los aranceles, especialmente sobre bienes intermedios, podrían tener múltiples efectos sobre los costos de producción, lo que disminuye la viabilidad económica de diferentes cadenas. Aumentaría los precios finales, generando un costo directo a los consumidores, especialmente en sectores como el petróleo y el automotriz. El IMCO advierte también que esta imposición de aranceles va contra los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Afectaría a Cajeme

A nivel local, sería la industria agrícola la más afectada por la imposición de estos aranceles. Francisco Fernández Jaramillo, titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Obregón, explicó que se tiene una gran cantidad de productos agrícolas que son exportados y el mercado final es Estados Unidos.

Aquí en Cajeme principalmente, tenemos una gran cantidad de productos agrícolas que son exportados y que el mercado final ha sido Estados Unidos por mucho tiempo, por si algo le faltaba a la industria agrícola de nuestra región, que aparte de las inclemencias del tiempo también hay aranceles", apuntó. Horticultores locales también han expresado su preocupación por la incertidumbre que genera la posible aplicación de aranceles.

Va por más

Estados Unidos también analiza la posibilidad de imponer estas sanciones a China, sólo que al país asiático sería del 10 por ciento. Pero por si no fuera poco, el presidente Donald Trump dijo ayer que están revisando otros productos para ponerles aranceles; estos son los chips semiconductores, productos farmacéuticos y acero producido en el extranjero. Esta medida es para obligar a los productores a fabricar en su país.

"Vamos a revisar los productos farmacéuticos, medicamentos, vamos a revisar los chips, los semiconductores, y vamos a revisar el acero y otras industrias”, dijo el presidente de EU, Donald Trump, hablando en un retiro de los republicanos de la Cámara de Representantes en el resort de golf Trump National Doral en Florida. “Si quieren dejar de pagar los impuestos o aranceles, tendrán que construir su planta aquí mismo en Estados Unidos", agregó.

Silencio

Aunque el Gobierno Federal ha dicho que México respondería también con aranceles, hasta el momento no hay una postura concreta. El pasado mes de noviembre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que el país respondería de manera similar, pero no pasó de ahí. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) pidió actuar con la “cabeza fría”, pero hasta la publicación de esta nota no hubo una postura oficial por parte del gobierno mexicano.

