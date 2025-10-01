Cierre del gobierno de EU: ¿Qué pasará con los trámites de visas?

Ciudad de México.- Las embajadas de Estados Unidos en los distintos países del mundo difundieron una alerta durante este miércoles 1 de octubre ante el cierre parcial del Gobierno Federal. Esta medida, que comenzó pasada la medianoche, por el momento afecta a servicios no esenciales. Se trata del cuarto cierre que afronta el presidente, Donald Trump, que ya vivió tres durante su primer mandato (2017-2020), entre ellos el más largo de la historia.

Ante este escenario, desde el organismo gubernamental con sede en Ciudad de México (CDMX) informaron cómo se organizarán las gestiones en lo que respecta y aclararon si se suspenderán todos los trámites. La embajada de los Estados Unidos en México anunció que, debido al cierre del Gobierno Federal, se realizarán modificaciones en lo que respecta a las operaciones.

Cierra el Gobierno de Estados Unidos.

Créditos: Internet

El procesamiento de visas y pasaportes, de acuerdo con lo dicho por las mismas embajadas y consulados de Estados Unidos, continuará activo "hasta donde lo permita la situación" porque se sostiene con las tarifas que pagan los solicitantes. Esto significa que, a diferencia de otros servicios públicos que dependen directamente del presupuesto federal, los trámites de documentos de viaje cuentan con recursos propios.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, el servicio solo podría verse limitado si los ingresos provenientes de esas cuotas resultan insuficientes para mantener la operación consular. En tal escenario, las oficinas darían prioridad únicamente a emergencias de vida o muerte y solicitudes de visas diplomáticas.

Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección.



En este momento, los servicios programados de pasaportes y… pic.twitter.com/H1fm0qKcXO — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 1, 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se financia principalmente con las cuotas pagadas por los usuarios. Bajo este esquema, la mayoría de sus trámites seguiría disponible durante el cierre del gobierno. Los procedimientos que continúan funcionando son: Renovación de estatus migratorio, procesamientos de permisos de trabajo, naturalizaciones y solicitudes de residencia.

El Departamento de Estado confirmó que las citas programadas de pasaportes y visas en EU y en embajadas y consulados en el extranjero seguirán activas en la medida que los recursos internos lo permitan. En México, el Consulado General en Tijuana informó que continuará con los servicios programados. No obstante, aclaró que debido a la falta de asignación de fondos, sus cuentas en redes sociales no se actualizarán de manera regular, salvo para difundir información urgente relacionada con seguridad y protección.

No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección", enfatizó.

El Gobierno de EE.UU. cerró tras fracasar la prórroga de fondos en el Senado. Trump culpa a los demócratas mientras 750.000 empleados federales enfrentan suspensiones de empleo y sueldo#EEUU #CierreGobierno #Shutdown #Trump pic.twitter.com/z8Tn4TKMrh — euronews español (@euronewses) October 1, 2025

Cabe destacar que el cierre del Gobierno Federal este 1 de octubre se ha efectivizado tras la incapacidad de los partidos republicano y demócrata para acordar un presupuesto ante la fecha límite. Se trata del primer cierre en siete años, que por el momento solo afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración si se prolonga el bloqueo legislativo.

Primer cierre del gobierno de Estados Unidos en 7 años. No ha habido acuerdo para pactar los presupuestos, así que la administración cierra el grifo.



Detrás de ese cierre, está el choque político entre los dos partidos de EEUU.



Informa @Racuelilla

? https://t.co/QLLFK4XVB2 pic.twitter.com/qlM437IQXZ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui