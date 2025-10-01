EU entra en cierre de gobierno tras falta de acuerdo en el Senado: Lo que debes saber

Washington D.C., Estados Unidos.- Estados Unidos (EU) entró oficialmente en cierre administrativo del gobierno a partir del primer minuto de este miércoles 1 de octubre de 2025. Lo anterior ocurrió luego de que fracasara el último intento en el Senado para alcanzar un acuerdo presupuestario; la falta de consenso entre demócratas y republicanos marca el primer shutdown en casi siete años y tendrá repercusiones inmediatas en servicios federales y en la economía nacional.

En las últimas horas del martes 30 de septiembre, la Casa Blanca emitió una circular a todas las agencias federales ordenando activar planes de 'cierre ordenado', luego de que no se lograra aprobar la ley presupuestaria H.R. 5371 antes del fin del año fiscal. Con ello, cientos de miles de empleados públicos quedarán temporalmente sin sueldo y se suspenderán programas sociales clave.

El cierre del Gobierno de EU afectará a miles de trabajadores.

Los republicanos intentaron avanzar con una extensión temporal del financiamiento aprobada en la Cámara de Representantes, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo necesario en el Senado. La votación final terminó con 55 votos a favor y 45 en contra, lejos de los 60 requeridos para su aprobación. Por su parte, los demócratas también habían presentado una propuesta previa, que fue rechazada por la mayoría republicana.

El debate se centró principalmente en el sistema de salud. Los senadores demócratas exigieron mantener los subsidios de seguros médicos del programa Obamacare y revertir los recortes a Medicaid incluidos en la reforma fiscal impulsada por Donald Trump a inicios de año. En contraste, los republicanos presionan por una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre, sin aceptar aumentos de gasto en salud.

Efectos del cierre de Gobierno en EU

Con este cierre, alrededor de 750 mil empleados federales considerados no esenciales serán suspendidos, lo que equivale a una pérdida estimada de 400 millones de dólares en ingresos por cada semana de parálisis. Los trabajadores esenciales, como las fuerzas armadas, deberán continuar sus labores, aunque sin recibir salario durante el shutdown.

El presidente Donald Trump, cuestionado sobre la crisis, declaró que la responsabilidad recae en la oposición: “Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos un cierre porque vivimos el mejor periodo en la historia del país”, aseguró. Sin embargo, el estancamiento político refleja una fuerte polarización en vísperas de las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre de 2026.

El último cierre del gobierno estadounidense ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, también bajo la administración de Trump, y se prolongó 35 días. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), aquel episodio redujo el PIB en 11 mil millones de dólares. Analistas estiman que cada semana del actual shutdown podría recortar el crecimiento económico en 0.2 puntos porcentuales.

