Golpe al CJNG: Trasladan al 'Menchito' a ADX Florence de Colorado, prisión de MÁXIMA SEGURIDAD

Colorado, Estados Unidos.- Las autoridades estadounidenses continúan con los esfuerzos para desarticular a grupos criminales de mayor poder en América y el mundo. Uno de estos es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual está viviendo la caída de Rubén Oseguera González, hijo de su líder y fundador Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', pues el capo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos (EU).

Es importante señalar que ADX Florence es una de las cárceles más restrictivas y vigiladas de la nación gobernada por Donald Trump.

'El Menchito' fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en EU. Foto: Internet

'El Menchito' es trasladado a ADX Florence, en Colorado

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, Oseguera González permanece bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que implica un confinamiento extremo. Dichas disposiciones limitan de manera drástica su contacto con el exterior, restringen sus visitas familiares y reducen al mínimo el tiempo que puede pasar fuera de su celda.

El abogado de 'El Menchito', Jan Ronis, denunció que su cliente enfrenta un aislamiento total, sin posibilidad de convivir con otros internos y con apenas unos minutos autorizados para llamadas telefónicas al mes. Señaló que estas condiciones representan "el peor tipo de encarcelamiento posible" y que se aplican como una forma de castigo adicional que no fue contemplado en la sentencia dictada por la corte.

La cárcel ADX Florence, también conocida como la 'Alcatraz de las Montañas Rocosas', alberga a reclusos considerados de máxima peligrosidad. Allí se encuentran figuras criminales de alto perfil como Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Alfredo Beltrán Leyva 'El Mochomo' y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue señalado por vínculos con el narcotráfico.

Sentencia y antecedentes

En marzo de 2025, un tribunal estadounidense condenó a cadena perpetua a Oseguera González tras ser hallado culpable de delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Meses antes, en septiembre de 2024, el jurado lo declaró responsable de conspirar para importar y distribuir cocaína y metanfetaminas hacia EU, así como de utilizar armas de fuego en operaciones vinculadas con el narcotráfico.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2007 y 2017 encabezó una red internacional que introdujo grandes cantidades de estupefacientes de México a territorio estadounidense. Su papel dentro del CJNG lo convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de 'El Mencho', ocupando la posición de segundo al mando dentro de la organización criminal.

Cabe señalar que el CJNG ha sido catalogado por el gobierno de EU como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. En febrero de 2025, durante la nueva administración de Donald Trump, el grupo criminal fue designado como organización terrorista, lo que incrementó la presión internacional en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui