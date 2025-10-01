Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria a Gaza; ellos son los mexicanos a bordo

Jerusalén, Israel.- Este miércoles 1 de octubre, Israel admitió que interceptó a una flotilla de barcos que se dirigía a Gaza para brindar ayuda humanitaria con medicinas y alimentos. Entre los activistas que se encuentran a bordo de la misión llamada Global Sumud Flotilla están Greta Thunberg y siete mexicanos, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores informó que varios barcos fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros serán llevados al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales. Por otra parte, indicaron que la Marina de Israel se había puesto en contacto con la flotilla y les había pedido cambiar de rumbo.

🚨ALERTA #ULTIMAHORA



La #GlobalSumudFlotilla ha sido INTERCEPTADA por el gobierno israelí para evitar que rompan el cerco en #Gaza y entreguen la ayuda humanitaria.



El cineasta Carlos Pérez Osorio narra para DOMINGA

Al momento de que fueron interceptados por la Armada de Israel, la flotilla se encontraba en el mar Mediterráneo e iba rumbo a la Franja de Gaza, punto donde Israel mantiene una ofensiva por el ataque de Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre de 2023. La Global Sumud Flotilla está compuesta por 40 barcos y más de 500 voluntarios. Horas antes de ser interceptados, los activistas denunciaron en redes sociales que la Marina de Israel había comenzado a rodearlos. De acuerdo a la marina, Israel había avisado que se estaba entrando en una zona de combate activa y que se estaba violando un bloqueo naval legítimo. Los activistas habían señalado que no se dejarían intimidar por amenazas.

¿Quiénes son los mexicanos a bordo?

Como se mencionó, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que había siete mexicanos a bordo; ellos son:

Carlos Pérez Osorio Ernesto Ledesma Arronte Sol González Eguía Arlín Gabriela Medrano Guzmán Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán Miriam Moreno Sánchez Diego Vázquez Galindo

La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado para que se respete el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. "Su propósito no es otro que ofrecer ayuda humanitaria. Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz", afirmó la SRE.

En sus redes sociales, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, denunció que estaban siendo llevados a Israel contra su voluntad. "Hola, mi nombre es Arlín Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento".

"Hemos sido llevados sin nuestro consentimiento a territorio Israelí": la periodista mexicana Arlin Medrano solicita apoyo a la presidenta Sheinbaum para regresar a su casa a salvo

Viaja a bordo de la Global Sumud que navega hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria



Viaja a bordo de la Global Sumud que navega hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria pic.twitter.com/fiWhLzkhI8 — Milenio (@Milenio) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui