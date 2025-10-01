Vestido de 'Spider-Man', animador de fiestas abusa sexualmente de una niña en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- La Policía de Río de Janeiro concretó la detención de un hombre de 38 años de edad, quien se desempeñaba como animador de fiestas infantiles, por presuntamente cometer abuso sexual en contra de una niña y de almacenar material con pornografía infantil. De acuerdo con medios brasileños, el detenido solía trabajar disfrazado de superhéroe o personajes de manga japonés en fiestas y eventos para infantes.

Según información proporcionada por fuentes policiales, la captura del sospechoso ocurrió el martes 30 de septiembre de 2025 por parte de elementos de la Delegación de Protección a la Infancia y Adolescencia (DCAV), por lo que se indicó que el individuo, aún sin identificar, permanecerá bajo custodia mientras se desarrolla la investigación correspondiente. El caso salió a la luz pública gracias a la denuncia de la madre de la víctima.

En su testimonio, la mujer afirmó que el animador, que en ese momento utilizaba un disfraz del Hombre Araña (Spider-Man), abusó sexualmente a su hija en al menos tres ocasiones durante una fiesta que se llevó a cabo en diciembre de 2024, la cual tuvo lugar en un salón de eventos situado en la zona oeste de Río de Janeiro. El medio O Globo detalló que profesionales se entrevistaron con la menor y ella les relató que el sujeto la tocó de manera inapropiada.

Tras ser alertados sobre la situación, la Policía Civil comenzó con las indagatorias del caso. En marzo del presente año, autoridades realizaron allanamientos en propiedades del acusado y fue en ese preciso momento que encontraron múltiples videos sexuales de niños y jóvenes almacenados en los dispositivos del detenido. Por las pruebas recabadas, se presume que podría haber estado guardado esta clase de material desde el año 2016.

El informe reveló el almacenamiento de una gran cantidad de material con pornografía infantil", declaró la Policía Civil, citada por CNN Brasil.

Posteriormente quedó imputado por el delito de abuso sexual de menores y evidencia una vez más una de las grandes problemáticas que aquejan al país sudamericano. Según un informe de la red internacional InHope, organización líder en la lucha contra el material de abuso sexual infantil, Brasil ocupó el quinto lugar en la lista de países con más denuncias de páginas que distribuyen contenido de abuso sexual infantil.



Fuente: Tribuna del Yaqui