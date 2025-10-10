La Casa Blanca inicia despidos masivos tras cierre del Gobierno Federal en EU

Washington D.C.- La Casa Blanca anunció este viernes el inicio de despidos masivos de empleados federales, como consecuencia del cierre del Gobierno Federal, que ya cumple nueve días sin una solución a la vista. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, confirmó la medida a través de un mensaje publicado en la red social X:

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

Desde antes del cierre del gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre, la Administración de Donald Trump había advertido que se llevarían a cabo despidos estructurales como parte de una estrategia más amplia para reducir el gasto público. La Oficina de Presupuesto instruyó a las agencias federales a prescindir del personal que no esté legalmente obligado a continuar en funciones durante el cierre.

Casa Blanca inicia despidos tras nueve días de cierre del Gobierno

¿Qué pasará?

A diferencia de cierres anteriores, en los que los empleados eran suspendidos temporalmente y luego reincorporados una vez resuelto el conflicto presupuestario, esta vez los despidos podrían ser permanentes. Según fuentes de la Casa Blanca, el objetivo es eliminar aquellos puestos que 'no encajan con las prioridades del presidente' y consolidar el plan de recorte del gasto público iniciado al comienzo del mandato de Trump, en colaboración con el empresario Elon Musk, entonces aliado político del presidente.

La situación mantiene paralizadas a varias agencias gubernamentales y ha aumentado el estancamiento político en el Congreso, donde demócratas y republicanos aún no logran alcanzar un acuerdo para financiar la Administración federal. El Senado no volverá a reunirse hasta el próximo martes 14 de octubre, cuando se someterá nuevamente a votación una propuesta republicana de financiamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui.