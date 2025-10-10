María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en Venezuela

Oslo, Noruega.- La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha hecho historia este viernes 10 de octubre, pues fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que la distingue por su papel en la defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela, nación que vive una tensión interna y ha tenido conflictos recientes con Estados Unidos (EU).

El Comité Noruego del Nobel destacó a María Corina como una figura "clave y unificadora dentro de una oposición antes profundamente dividida", que encontró consenso en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

El anuncio, realizado desde Oslo, Noruega, se convirtió rápidamente en tendencia mundial, no solo por el contexto político en el país gobernado por Nicolás Maduro, sino también por las especulaciones previas que apuntaban a otros posibles ganadores. En días recientes, algunos analistas habían considerado al presidente de EU, el empresario Donald Trump, entre los favoritos debido a su influencia en temas de política exterior; sin embargo, el comité noruego optó por reconocer el trabajo de Machado y su contribución a la causa democrática en América Latina.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

¿Quién es María Corina Machado?

María Corina Machado Parisca nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela. Es ingeniera industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en finanzas por el IESA, y fue participante del prestigioso Yale World Fellows Program. Desde sus primeros años de activismo, Machado se involucró en organismos de observación electoral como Súmate, asociación civil dedicada a velar por elecciones transparentes en Venezuela.

Más adelante, fue elegida diputada de la Asamblea Nacional en 2011 representando al estado Miranda, destacándose por su capacidad de convocatoria y declaraciones críticas al chavismo. En 2012 participó en las primarias de la oposición venezolana y consolidó su imagen como figura política independiente. Es fundadora y coordinadora nacional del movimiento Vente Venezuela, proyecto político liberal que busca impulsar reformas económicas y libertades ciudadanas.

Durante el proceso electoral de 2023-2024, Machado ganó con amplio margen las primarias populares de la oposición. Sin embargo, fue inhabilitada por organismos oficiales de Venezuela, lo que le impidió competir formalmente como candidata.

Machado, de 58 años, se ha convertido en un símbolo de resistencia política en Venezuela. Su carrera dio un giro decisivo en 2024, cuando denunció un presunto fraude en las elecciones del 28 de julio que otorgaron la reelección al socialista Nicolás Maduro. Poco después, se vio obligada a pasar a la clandestinidad y a comunicarse con sus seguidores desde el exilio, manteniendo firme su postura en defensa de los derechos ciudadanos y el Estado de derecho.

Tras conocer la noticia del Nobel, la política venezolana expresó su sorpresa en una conversación telefónica con el también opositor Edmundo González Urrutia, quien permanece en el exilio.

¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", exclamó Machado entre risas y emoción.

El Premio Nobel de la Paz es el único que se entrega en Oslo, mientras que los galardones de Medicina, Física, Química y Literatura se anuncian en Estocolmo. Este año, el Nobel de Economía se dará a conocer el lunes 13 de octubre. En 2024, el reconocimiento fue otorgado a Nihon Hidankyo, movimiento de sobrevivientes japoneses de los bombardeos atómicos que desde hace décadas aboga por la abolición de las armas nucleares.

Fuente: Tribuna