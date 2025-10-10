Sheinbaum insiste en liberación de Pedro Castillo, expresidente de Perú, tras destitución de Boluarte

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 10 de octubre de 2025, la mandataria fue cuestionada sobre los recientes hechos ocurridos en Perú, donde fue destituida su homóloga Dina Boluarte, quien la nombró 'persona no grata' en su nación.

#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum reacciona a la destitución de Dina Boluarte como presidenta de #Perú: “consideramos que un golpe de Estado destituyó al presidente Castillo, le reiteramos nuestra solidaridad siempre. Parece que lo de Dina Boluarte fue por unanimidad” pic.twitter.com/gUdrxADaB3 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 10, 2025

Ante los medios de comunicación, Sheinbaum Pardo evitó hablar directamente sobre Dina Boluarte. Contrario a esto, recordó los hechos ocurridos en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, sufrió un golpe de Estado y como el Gobierno de México, entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo apoyó, aunque esta situación llevó a romper relaciones con Perú.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que desde el Gobierno de México apoyan al presidente Pedro Castillo, y que ahora que Boluarte fue destituida por unanimidad, esperan que el presidente peruano sea liberado y tenga un "juicio justo": "Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un Golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, en nuestra solidaridad siempre con él".

Y pues creo que fue por unanimidad [la destitución de Dina Boluarte], ¿verdad? La destitución, pero nuestra insistencia en que se libere a [Pedro] Castillo y tenga un juicio justo", declaró la presidenta de México.

Crisis política en Perú: Destituyen a Dina Boluarte

Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este jueves 9 de octubre, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte Zerraga, con un total de 122 votos a favor de 130. Lo anterior se determinó por una "incapacidad moral permanente", según dijeron las autoridades peruanas. Cabe señalar que la mandataria no acudió al llamado al que fue requerida. Por otra parte, los legisladores van por un juicio político contra la mandataria.

En tanto, el Congreso nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo: José Jerí, un abogado de 38 años, quien ya tomó juramento del cargopor un periodo que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará en abril elecciones generales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'