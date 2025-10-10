Sheinbaum reacciona al Nobel de Paz 2025 para María Corina Machado: No la felicitó

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 10 de octubre de 2025, realizada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la primera presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó brevemente al ser cuestionada sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre el reconocimiento internacional otorgado a la política sudamericana, quien fue elegida en lugar del presidente estadounidense Donald Trump, clave en las negociaciones para el alto al fuego en los conflictos bélicos que se viven en el Medio Oriente y han cobrado miles de vidas.

Sheinbaum se niega a felicitar a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

La izquierda mexicana no oculta su apoyo al dictador Maduro ni su molestia por el reconocimiento a una auténtica demócrata y luchadora por la libertad como es Machado. pic.twitter.com/6La1F8f1Fx — Isaac Katz uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDEEuD83CuDDF1 (@econoclasta) October 10, 2025

Ante ello, Sheinbaum se limitó a responder que el Gobierno de México sigue ha hablado sobre la soberanía de los pueblos, porque así lo establece la Carta Magna, y listo: "Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y hasta ahí", dijo la presidenta de México entre risas este viernes.

La declaración fue el único comentario que realizó la mandataria mexicana sobre el tema, sin emitir valoración alguna respecto al contexto político de Venezuela ni a la figura de Machado. El breve posicionamiento refuerza la postura diplomática que México ha mantenido frente a los asuntos internos de otras naciones de América Latina.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

Tal como te informamos en TRIBUNA, María Corina Machado, reconocida por su lucha democrática contra el régimen de Nicolás Maduro, fue galardonada por el Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025 por su papel "clave y unificador en una oposición política que antes se encontraba profundamente dividida". El organismo destacó que su liderazgo permitió articular un frente común en torno a la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo en Venezuela.

Machado, de 57 años, es ingeniera, profesora y exdiputada, además de fundadora del movimiento Vente Venezuela y cofundadora de la asociación civil Súmate, creada en 2002 para impulsar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una de las principales voces de la oposición venezolana y una defensora del libre mercado, el matrimonio igualitario y el uso medicinal de la marihuana, aunque también ha sido descrita como conservadora por algunos sectores.

Entre sus propuestas más polémicas se encuentra la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de otras empresas estatales como la Corporación Venezolana de Guayana, CANTV y la Corporación Eléctrica Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui