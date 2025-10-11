VIDEO: Helicóptero se desploma en calle de Huntington Beach, California; hay cinco lesionados

Huntington Beach, California.- Durante la tarde de este sábado 11 de octubre, cuerpos de emergencia se movilizaron en calles de Huntington Beach, California, después de recibir el reporte de un accidente de helicóptero en la zona. A través de las redes sociales circulan un par de videos que muestran el momento en que la aeronave comienza a volar a baja latitud y poco después se prescipita a tierra de forma impestiva.

Los reportes indican que cinco personas resultaron lesionadas; tres de las víctimas se encontraban en la tierra al momento del desplome; la prensa local señaló que todas las víctimas fueron trasladadas a recibir atención médica a un hospital de la zona. De acuerdo con información retomada por UnoTV, los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del festival Cars and Copters.

Este evento es conocido porque se reúnen autos deportivos y aeronaves, por lo cual la zona donde ocurrió el desplome se encontraba llena. La aeronave se desplomó específicamente en la cuadra 21500 de Pacific Coast Highway, estrellándose contra varias palmeras que al parecer amortiguaron la caída. Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han reportado las causas que provocaron el desplome del helicóptero.

A bordo del vehículo volador se encontraban dos personas, las cuales fueron rescatadas con vida y llevadas de inmediato a recibir atención médica. En tanto que otras tres personas que estaban en la zona resultaron lesionadas, por lo que también fueron trasladadas al hospital. De momento, se desconoce la gravedad de las lesiones de las cinco víctimas, así como sus identidades y datos generales.

A través de las redes sociales circulan varios videos tomados por los presentes, que muestran el momento exacto en el que la aeronave comienza a dar vueltas y finalmente se va en picada. El helicóptero se estrelló contra unas palmeras, ubicadas en una zona muy concurrida. Algunos testigos manifestaron que la causa de este accidente podría haber sido que un ave contra el rotor de cola del helicóptero, lo cual habría provocado que se perdiera el control de la pesada unidad.

Se desploma helicóptero en Huntington Beach

Fuente: Tribuna del Yaqui