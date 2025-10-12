Anciano muere por ataque de oso cuando recolectaba hongos en un bosque de Japón

Iwate, Japón.- Los habitantes de la prefectura de Iwate, ubicada al norte de Japón, quedaron conmocionados por la muerte de un hombre de la tercera edad que fue brutalmente atacado por un oso mientras recolectaba hongos en un bosque, en hechos registrados el pasado miércoles 8 de octubre de 2025. Horas más tarde de que se reportara su desaparición, un grupo de búsqueda localizó al individuo de 70 años de edad con la cabeza y el torso separados.

De acuerdo con información de medios japoneses, las autoridades presumen que el septuagenario fue víctima del ataque de un oso, versión que se respalda por las graves heridas que presentaba al momento de ser encontrado. Este caso ocurre en medio de una serie de casos similares registrados al norte del país. La policía local dijo que la presencia de estos animales en zonas habitadas se volvió cada vez más común, incluso en áreas cercanas a residencias.

Un hombre de unos 70 años que desapareció tras ir al bosque a recoger setas fue encontrado muerto”, declaró un agente de la policía local de la región norteña de Iwate a la agencia de noticias AFP.

El hombre fue encontrado con la cabeza y el torso separados.

Según cifras recabadas por el Ministerio de Medioambiente de Japón, desde abril de 2025 a la fecha, se contabilizaron al menos seis muertes atribuidas a ataques de osos, igualando el récord histórico que se registró en el año 2023. Las autoridades atribuyen el aumento de encuentros a factores como el cambio climático y la disminución de la población humana en zonas rurales, lo que modificó el hábitat natural de los osos.

Sin embargo, el peligro de estos ataques no sólo se limita a las zonas rurales y para muestra está el caso que se documentó el pasado 7 de octubre en un supermercado de la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, en donde uno de estos ejemplares atacó y dejó a dos personas lesionadas antes de ser capturado por autoridades locales.

Esto se suma a un episodio registrado en la prefectura de Akita, cuando una mujer fue interceptada por un oso cerca de una estación de tren. Se reportó que la víctima de 82 años sufrió rasguños en la cara, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

¡Impactante ataque de un animal! 🐻😨



Una mujer de 82 años que paseaba por la mañana en Akita, Japón, fue atacada por un oso. El ataque ocurrió cerca de una estación de tren y la mujer sufrió rasguños en la cara; fue llevada al hospital para recibir atención pic.twitter.com/2JJoVs6Zei — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui