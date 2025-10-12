Violencia en EU: Tiroteo en Carolina del Sur deja cuatro muertos y al menos 20 heridos

Carolina del Sur, Estados Unidos.- La violencia volvió a azotar a Estados Unidos (EU). La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno y Servicios de Emergencia se movilizaron tras el reporte de un tiroteo masivo en Willie’s Bar and Grill, ubicado en la isla St. Helena, Carolina del Sur. Este hecho violento dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 20 heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, el incidente ocurrió en la madrugada de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, cuando una gran cantidad de personas se encontraba en el establecimiento. Sujetos armados, hasta ahora no identificados, irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar contra los presentes. Durante la balacera, decenas de testigos se refugiaron en diferentes zonas, al tiempo que pidieron ayuda a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Balacera en Carolina del Sur deja cuatro muertos. Foto: Facebook

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas con heridas de bala, algunas graves, por lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron diversas ambulancias. En el sitio del tiroteo se confirmó el deceso de cuatro personas. Más tarde, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort informó que cuatro de los heridos se encuentran en condición crítica y reciben atención en hospitales de la zona.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado las identidades de las víctimas. La policía del condado emitió un comunicado en el que describe el hecho como un incidente trágico y difícil para toda la comunidad. En este mismo texto, las pidieron paciencia a los ciudadanos mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y dar con los presuntos responsables responsables.

En tanto, el personal de emergencia trabajó de manera inmediata para atender a los heridos y asegurar la escena del crimen, la cual sigue bajo resguardo. Las autoridades locales y federales confirmaron un reforzamiento en la seguridad en la zona, al tiempo que continúan recabando información, testimonios y evidencia que permita identificar al agresor o agresores y determinar el móvil del ataque.

