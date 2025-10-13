'El Fierro', sobrino de Caro Quintero, bajo la lupa en EU: Esto es lo que se sabe de él

Nueva York, Estados Unidos.- En la actualidad, Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto Cártel de Guadalajara, se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Aunque su proceso legal aún no ha concluido, se sabe que el conocido como El Capo de Capos fue extraditado en febrero de 2025, junto a otros 29 delincuentes, a Estados Unidos por cargos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.

Entre los delitos que se le imputan a Caro Quintero se encuentran liderar una empresa criminal continua, conspiración para el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, cuyo cuerpo fue encontrado en Michoacán, México, así como conspiración para la distribución internacional de narcóticos (marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas) y uso ilegal de armas de fuego.

¿Quién es Ismael Quintero Arellanes?

En la familia del capo mexicano también hay otros miembros vinculados con actividades ilícitas. Uno de ellos es Ismael Quintero Arellanes, quien, según información de Milenio, ha sido visto en las audiencias de su tío. Apodado El Fierro o Mayelo, se integró con mayor notoriedad a la organización cuando Caro Quintero manifestó su intención de recuperar territorios que habían estado bajo su control hace 40 años: Caborca, Pitiquito, Altar, Puerto Lobos y Puerto Libertad.

Rafael Caro Quintero

De esta forma, Ismael Quintero asumió funciones como principal lugarteniente y jefe de seguridad, convirtiéndose en el vocero de los mensajes y órdenes de su tío, lo que facilitaba el tráfico de drogas y reducía los riesgos de detención. Investigaciones del Departamento de Justicia indican que él alertó al narcotraficante en 2015 sobre un operativo que buscaba capturar a Caro Quintero.

Por estas razones, ante el gobierno de Estados Unidos, Ismael Quintero Arellanes está acusado de participar en una conspiración internacional para la distribución de heroína, metanfetamina y cocaína desde febrero de 2015 hasta junio de 2018, así como en una conspiración internacional de distribución de marihuana desde enero de 1980 hasta junio de 2018, además de uso de armas de fuego.

En enero de 2020, fue aprehendido en el fraccionamiento Stanza Toscana, ubicado en el sector Valle Alto de Culiacán, y extraditado en marzo de 2023 a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República se encargó de entregarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadounidenses. Al igual que su tío, las investigaciones en su contra aún no han concluido.

