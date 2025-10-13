Estados Unidos y China mantienen planes de reunión entre Trump y Xi Jinping

Washington, D.C.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), Scott Bessent, confirmó el día de hoy que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantienen sus planes de reunirse este mes, a pesar del incremento en las tensiones comerciales entre ambos países.

"Creo que la reunión seguirá en pie", declaró Bessent en una entrevista, en referencia al encuentro entre ambos líderes durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en Corea del Sur.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se realizan un día después de que el presidente Trump suavizara su discurso hacia China. Esto ocurrió tras haber amenazado con imponer aranceles del 100 por ciento a productos chinos y aplicar nuevos controles sobre exportaciones tecnológicas, en respuesta a recientes medidas del gobierno chino que incluyen restricciones a la exportación de tierras raras, minerales estratégicos clave para la industria global.

Trump y Xi se verán en octubre

El domingo, Trump escribió en su red social Truth Social que "todo estará bien" con China, y señaló que Xi Jinping "acaba de pasar un mal momento", afirmando además que Estados Unidos quiere "ayudar a China, no perjudicarla".

Desde Pekín, el gobierno chino responsabilizó a Washington por el deterioro reciente en las relaciones comerciales, citando medidas como la reciente imposición de aranceles especiales portuarios a embarcaciones chinas, anunciada semanas después de una ronda de negociaciones bilaterales celebrada en Madrid en septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui.