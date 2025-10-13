Liberación de presos palestinos: Israel cumple acuerdo y finaliza envíos a Gaza y Egipto

Jerusalén, Israel.- El Servicio de Prisiones de Israel informó este lunes 13 de octubre de 2025 que concluyó la liberación de los presos palestinos prevista en el acuerdo con Hamás. La operación incluyó el traslado de los prisioneros a sus respectivos destinos en Gaza, Egipto y territorios de Cisjordania, tras su llegada a Ramala durante la mañana.

Según constató la agencia EFE en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, los primeros cinco autobuses con los prisioneros ya llegaron al enclave, mientras que se esperaba la llegada de más vehículos durante el transcurso del día. El Servicio de Prisiones detalló que los mil 968 detenidos programados para ser liberados ya se encuentran en sus destinos finales. Con esto, se cumplieron los términos pactados para el retorno de los rehenes israelíes liberados por Hamás.

#VIDEO |uD83DuDD34FAMILIAS SE REENCUENTRAN CON LOS PRISIONEROS PALESTINOS LIBERADOS



uD83DuDCCDCon abrazos y lágrimas, así se reúnen las familias con los presos palestinos liberados de las cárceles israelíes en el marco del acuerdo de intercambio.#Palestina #AltoAlFuego #PrisionerosPalestinos pic.twitter.com/nMRI0yGgd3 — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) October 13, 2025

Cabe señalar que Israel clasificó a estos detenidos como 'terroristas', término utilizado para quienes pudieran haber participado en ataques contra israelíes. Sin embargo, entre los liberados en Gaza, aproximadamente mil 718 personas fueron capturadas durante la guerra sin que se presentaran cargos en su contra o sin vinculación directa con los ataques del 7 de octubre, cuando inició la más reciente guerra en Palestina.

Se detalló que los 250 presos con sentencias de cadena perpetua o larga duración, sólo ocho fueron trasladados a Gaza. Otros 154 se dirigieron a Egipto, mientras que 88 fueron distribuidos entre Cisjordania y Jerusalén. La operación implicó que los prisioneros fueran trasladados desde distintas cárceles israelíes a las instalaciones de Ofer y Ketziot antes de su salida definitiva, bajo la supervisión de la Cruz Roja, que coordinó el envío una vez confirmada la liberación de los 20 rehenes israelíes sobrevivientes.

Freed Palestinian detainees receive a hero's welcome in Ramallah after being released as part of the prisoner exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/EccOSKKAhA — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2025

Reciben a los prisioneros

En tanto, miles de personas se congregaron en las afueras del Hospital Nasser de Jan Yunis para recibir a los prisioneros. Los autobuses que ingresaron al enclave a través del paso de Kerem Shalom fueron recibidos entre aplausos, mientras los detenidos, vestidos con el uniforme gris de las cárceles israelíes, se asomaban por las ventanas de los vehículos. En algunos casos, hasta tres personas compartían el espacio de una sola ventana, con parte de sus cuerpos sobresaliendo del bus.

El Gobierno de Hamás organizó un operativo de seguridad masivo para la recepción de los prisioneros. Según autoridades locales, aproximadamente siete mil elementos fueron desplegados para garantizar la logística y seguridad del evento, mientras que se habilitaron áreas amplias con sillas para que las familias pudieran esperar y recibir a los detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui