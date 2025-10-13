Maduro tacha de "bruja demoníaca" a Corina Machado, tras premio Nobel de la Paz

Caracas Venezuela.- Nicolás Maduro ha roto su silencio sobre el Nobel de la Paz de María Corina Machado. 48 horas después de anunciarse este premio, el presidente de Venezuela ha tachado a la opositora de "bruja demoníaca" y le ha lanzado una seria advertencia: "Si quieren la paz, prepárense para ganarla".

"Noventa por ciento de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona", expresó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al citar una encuesta durante un acto por el Día de la Resistencia Indígena. Con esa frase, Maduro hizo alusión sin mencionarla por su nombre a María Corina Machado, la dirigente de la oposición que el viernes fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. 'La Sayona', como suelen llamar los dirigentes del chavismo a Machado, hace referencia a una leyenda popular venezolana sobre un espíritu ambulante de una mujer de tez blanca, cabello negro y liso, que se aparece por los caminos en medio de la noche.

Corina Machado

Créditos: Internet

También el domingo Maduro ordenó conformar "brigadas milicianas" de pueblos indígenas de Suramérica para que vayan al país a defenderlo "si fuese necesario", ante la "amenaza" que, insiste, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana. El mandatario aseguró haber "recibido cartas de varios pueblos indígenas" de América que están "dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, ordenó al comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, profundizar y acelerar “la expansión” de la milicia "indígena en todos los territorios del país" suramericano. "Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida", agregó Maduro.

El líder bolivariano ofreció otros datos salidos de estudios de opinión. Afirmó que noventa por ciento del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Además, aseguró que "un ochenta por ciento está dispuesto a combatir por su patria". Venezuela tiene dos meses en alerta a partir de una inusual movilización militar estadounidense en aguas caribeñas, que incluye al menos ocho buques destructores, una decena de aviones de combate F-35, 10 mil tropas y hasta un submarino nuclear.

Este despliegue, que Washington afirma ambiguamente que es para "combatir el narcotráfico" mientras acusa a Maduro y al gobierno de Venezuela de ser responsables del mismo, ha sido públicamente apoyado y celebrado por María Machado, quien irónicamente es la depositaria del Premio Nobel de la Paz 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui