Países mediadores firman el Plan de Paz para Gaza en una cumbre en Egipto

Ciudad de México.- Los países mediadores han firmado el acuerdo de paz, con el que han puesto fin a la guerra en Gaza. Minutos antes de firmar el documento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "es un honor" firmarlo. Durante este acuerdo de paz, varios mandatarios han calificado a Donald Trump de "héroe".

El primer ministro de Pakistán ha vuelto a proponer a Donald Trump al Nobel de la Paz. Asimismo, el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, ha decidido condecorar al presidente con el 'collar del Nilo', que se ofrece a los jefes de gobierno y a aquellas personas que favorecen a la humanidad.

EU, Catar, Turquía y Egipto firman el acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos ha recibido uno a uno a la treintena de líderes internacionales que han acudido a la Cumbre de Paz. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha preguntado si estaba trabajando sobre el PIB y a continuación, le ha afirmado que "España estaba haciendo un trabajo fantástico".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido invitado por el presidente estadounidense a la cumbre de líderes mundiales en Sharm el-Sheikh. Sin embargo, Netanyahu no ha asistido por celebrarse en fechas muy cercanas al inicio de una festividad judía.

#ÚltimaHora | Donald Trump y líderes de Medio Oriente firman acuerdo de paz para la Franja de Gaza ??



A su llegada a Israel, Donald Trump ha sido recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente de Israel. Antes de pisar suelo israelí y desde el 'Air Force One', el presidente estadounidense declaraba que la guerra se "había acabado". Durante su intervención en el Parlamento israelí, ha afirmado que estamos ante un "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha asegurado que ha facilitado el traslado de mil 969 detenidos palestinos que fueron liberados por Israel. Asimismo, ha indicado que mil 809 de esos prisioneros retornaron de forma segura a Gaza y Cisjordania. Dicho comité también facilitó el retorno de veinte rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás y trasladó los restos de cuatro rehenes fallecidos a las autoridades israelíes.

Aseguran que durante todas esas liberaciones, "concentraron sus esfuerzos en que las transferencias se hicieran en un marco de seguridad y dignidad". Durante su breve intervención tras la firma del acuerdo de paz, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha vuelto a proponer a Trump para el Nobel de la Paz y destaca su labor en el conflicto entre su propio país y la India.

La guerra ha terminado.

El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció este lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump por lograr la tregua en Gaza y celebró la liberación de los tres rehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamás, Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio. "Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes", escribió en la red social X.

El brazo armado del grupo terrorista palestino Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó este lunes 13 los nombres de cuatro rehenes fallecidos cuyos restos prevé devolver a Israel durante la jornada. Más temprano, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en Israel, la principal organización de allegados de los secuestrados, denunció que el hecho de que solo se entreguen cuatro de los 28 fallecidos en cautiverio este lunes "representa un incumplimiento flagrante del acuerdo por parte de Hamás".

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.



En el caso de los más de mil 700 que serán liberados en Gaza, el grupo incluye personas detenidas en el enclave en los últimos dos años, muchos de ellos sin cargos bajo el sistema de "detención administrativa" durante las operaciones del Ejército israelí en el enclave. La liberación de todos ellos se producirá tras la salida de la Franja de Gaza de los 20 rehenes con vida que quedaban en el enclave. El Gobierno de Gaza, en manos de Hamás, asegura haber movilizado a siete mil funcionarios para recibir a los prisioneros palestinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui