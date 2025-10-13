VIDEO: Pastor usa un rifle AR-15 y apunta a los fieles durante su sermón en Pensilvania

Pensilvania, Estados Unidos.- El pastor de una iglesia pentecostal se volvió viral por la manera en la que realizó la prédica en un servicio realizado en la Legacy Faith Church, ubicada en la ciudad de Harrisburg, perteneciente al estado de Pensilvania, Estados Unidos. Durante su intervención, Philip Thornton utilizó un rifle AR-15 atado al pecho para ilustrar su sermón, en un hecho que ha generado opiniones divididas entre la comunidad religiosa.

A lo largo de su sermón titulado Despejando la Habitación, Thornton comparó tácticas militares con la lucha espiritual, invitando a los creyentes a actuar con firmeza contra la incredulidad. El video del momento comenzó a circular en las diferentes redes sociales, generando un debate entre los usuarios sobre los límites de la metáfora que se deben usar durante la predicación y la influencia de las armas en la cultura religiosa estadounidense.

La iglesia, de denominación pentecostal, sostiene creencias carismáticas comunes como la manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas y el poder espiritual reflejado en el testimonio público. Sin embargo, la escena del pastor predicando con un arma de asalto generó sorpresa y polémica en redes sociales", explicó Mundo de Cristo, un sitio especializado en temas religiosos.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/Xm9fEoDDd2 pic.twitter.com/JlwU4umcsS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Cabe mencionar que el caso se registró el pasado mes de septiembre; sin embargo, se comenzó a viralizar en los últimos días. El pastor exhortó a los fieles a enfrentar la incredulidad como si fuera un enemigo en combate y, en su mensaje, dijo que debe ser "asaltada en el espíritu", sin advertencia ni tregua, y con estrategia espiritual.

Mientras ciertos simpatizantes sostienen que solamente fue una representación alegórica del conflicto espiritual, otros han cuestionado la inclusión del arma, considerándola una muestra de cómo la fe se entrelaza de forma preocupante con la violencia y la visión militarizada de la religión.

Ante la polémica que se generó en torno al momento, Legacy Faith Church compartió un comunicado para disculparse con la comunidad y señaló que el arma no se encontraba cargada, algo que Philip Thornton aclaró al inicio de su predicación.

Fuente: Tribuna el Yaqui



