Ecuador: Coche bomba explota frente a oficinas vinculadas a familia de Daniel Noboa

Guayaquil, Ecuador.- La tarde-noche de este martes 14 de octubre de 2025 se reportó la explosión de un coche bomba al norte de Guayaquil, Ecuador, cerca de una zona comercial y hotelera de la ciudad. Los primeros reportes indican que el suceso dejó como saldo preliminar una persona muerta y varios heridos, además de la conmoción por parte de los civiles y automovilistas que transitaban por la zona, tal y como se percibe en los videos que circulan en redes sociales.

De acuerdo con información de ADN 40, el vehículo explotó frente a las oficinas principales de Grupo Nobis, vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa. La camioneta estaba estacionada en la calle cuando se registró el siniestro que provocó una nube de humo que se observaba desde varios metros a la redonda. El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano.

Cerca de las 18:00 (tiempo local) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", relató a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, quien trabaja en una zona aledaña.

#URGENTE

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDE8ECUADORuD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83DuDEA8

Un carro bomba explotó cerca del Mall Del Sol en Guayaquil, causando muertos y heridos.



Información en desarrollo..... pic.twitter.com/LDihwgvTRi — GEOPOLÍTICA uD83CuDF10 (@Geopolitik_2030) October 15, 2025

Posterior al estruendo, autoridades locales se encargaron de cerrar la vialidad y solicitaron a los conductores a tomar rutas alternas, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Ante esto, el gobernador de Guayaquil, Humberto Plaza, calificó el hecho como un acto terrorista y señaló que no se trata de un hecho casual, pues constató que en la zona existen propiedades que pertenecen a la familia del presidente Noboa.

Vamos a buscarlos hasta por debajo de la tierra y los vamos a encontrar. La ciudadanía tenga la certeza que esto no va a quedar impune”, declaró Plaza ante medios de comunicación.

Esto ocurre en medio de una de las peores crisis de seguridad en la historia reciente de Ecuador, marcada por atentados, asesinatos y enfrentamientos entre grupos criminales que han sembrado el terror en diferentes localidades del país. Los expertos señalan que la ola de violencia se debe principalmente al poder que han adquirido los grupos del crimen organizado, aunado a la corrupción dentro de las instituciones y al debilitamiento de las fuerzas del orden.

uD83CuDDEAuD83CuDDE8 | Atentado con coche bomba cerca del Mall Del Sol en Guayaquil, Ecuador; se reportan múltiples muertos y heridos. pic.twitter.com/zZkkIRrKcy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 15, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui