Trump afirma que desarmará 'violentamente' a Hamás tras celebrar alto al fuego

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes haber enviado un mensaje claro al grupo militante Hamás: deben desarmarse voluntariamente o enfrentarán consecuencias rápidas y posiblemente violentas. Esta advertencia se realiza días después de que Trump celebrara el alto el fuego entre Israel y Hamás, resultado de una negociación directa en la que su administración desempeñó un papel clave, según afirmó el propio mandatario.

"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei. El republicano explicó que su propuesta de paz, estructurada en 20 puntos, incluía el compromiso del desarme del grupo militante, algo que según él, Hamás aceptó a través de intermediarios.

Trump advierte a Hamás

Hablé con Hamás y les dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron", sostuvo.

Sin embargo, hasta el momento, Hamás no ha confirmado públicamente su intención de deponer las armas.

Acuerdo

El acuerdo de alto el fuego permitió concretar el canje de 20 rehenes israelíes vivos por mil 968 prisioneros palestinos, que generó celebración tanto en Gaza como en varias ciudades de Cisjordania e Israel. Además, Hamas entregó los restos de cuatro rehenes fallecidos durante su cautiverio, aunque Israel acusó al grupo de incumplir el acuerdo al no liberar todos los cuerpos comprometidos.

La guerra, iniciada hace dos años tras un ataque de Hamas en territorio israelí que dejó mil 200 muertos y unos 250 secuestrados, ha dejado más de 67 mil 800 palestinos muertos y más de 170 mil han resultado heridos o mutilados, según fuentes palestinas. Hamás celebró la liberación como un 'logro' para el pueblo palestino y denunció las prácticas 'sádicas y fascistas' del sistema penitenciario israelí.

Fuente: Tribuna del Yaqui.