"Es la peor de todos los tiempos": Trump estalla contra su portada en la revista 'Time'

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump no ha podido contener su indignación esta madrugada al ver la portada de la revista 'Time' dedicada a "su triunfo" por conseguir el alto el fuego entre Israel y Hamás. Aunque el artículo elogia su logro como un "hito histórico" de su segundo mandato, Trump ha estallado por la que califica como una "súper mala foto" porque "desaparece" su cabello y lo hace parecer ridículo.

El presidente de 79 años de edad, recién llegado de su gira triunfal por Oriente, protagoniza la portada de la revista 'Time' por su papel en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Aunque el artículo favorece al presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha manifestado su malestar por su fotografía y es que su cabello no se aprecia del todo. La fotografía en plano contrapicado, que se toma de abajo hacia arriba para crear un efecto dominante, lo hace ver imponente, pero su cabellera rubia parece desvanecerse en la parte superior de su cabeza debido al reflejo del sol.

Trump en su red 'Truth Social' Créditos: Internet

"La revista 'Time' escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la Peor de Todos los Tiempos. Me han 'borrado' el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!", escribió Trump en su red 'Truth Social'.

Así mismo, Trump dijo que nunca le ha gustado que le tomen fotografías desde un ángulo bajo y calificó la imagen de "realmente mala". "¿Qué están haciendo y por qué?", se preguntó el mandatario, que también ironizó sobre el efecto de luz en su cabello. En la portada, se lo ve desde abajo, mirando al horizonte, vestido con los colores de la bandera estadounidense: Chaqueta azul, camisa blanca y corbata roja.

El presidente Trump calificó su portada en la reconocida revista como “la peor de todos los tiempos”. https://t.co/kxD50pGEw6 pic.twitter.com/VBXZD1qwPL — TelemundoPR (@TelemundoPR) October 15, 2025

La portada, titulada 'Su Triunfo', celebra el acuerdo de paz que ha liberado a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza, describiéndolo como un "punto de inflexión estratégico" para la región. Trump acababa de aterrizar en Israel para reunirse con familias de rehenes y dirigirse al Parlamento antes de viajar a Sharm El-Sheikh en Egipto. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Trump arremete contra imágenes suyas en las publicaciones. En 2017 criticó la portada de un libro sobre su victoria electoral por usar "la peor foto mía".

La revista 'Time', que ha nombrado a Trump Persona del Año en dos ocasiones, no ha respondido aún a las quejas del presidente. Mientras tanto, Trump tiene una agenda apretada este martes: Almuerza con el presidente argentino Javier Milei y asiste a la ceremonia de la Medalla de la Libertad para Charlie Kirk. El episodio ha generado burlas en redes sociales, donde usuarios comparan la foto con portadas más "heroicas" de demócratas como Joe Biden o Barack Obama. Sin embargo, para Trump, el foco está claro: El logro diplomático es innegable, pero su imagen, no tanto.

uD83DuDCFD? VIDEO | Trump contento por ser la portada de Time, pero critica la foto que usaron uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/00kyO0eerM — El Economista (@eleconomista) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui