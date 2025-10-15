EU aplicará multas de hasta cinco mil dólares a quienes crucen ilegalmente la frontera

Ciudad de México.- La embajada de Estados Unidos (EU) en México anunció que toda persona que cruce ilegalmente a territorio estadounidense enfrentará una nueva multa de hasta cinco mil dólares, como parte de una serie de medidas más estrictas para disuadir la migración irregular.

El vocero de la sede diplomática, David Arizmendi, dio a conocer esta disposición a través de un video difundido en redes sociales, en el que también advirtió sobre las graves consecuencias legales del ingreso no autorizado al país.

EU endurece sanciones por cruce ilegal

Se aplicará una nueva multa de cinco mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias", señaló Arizmendi.

Un día antes, la embajada ya había emitido una advertencia dirigida a migrantes que reingresan ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados, señalando que dicha conducta puede derivar en penas de cárcel.

Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel", expresó la sede diplomática a través de su cuenta oficial con el hashtag #NiLoIntentes.

Las autoridades estadounidenses detallaron además las sanciones legales que podrían enfrentar los migrantes:

Hasta dos años de prisión por ingreso ilegal.

de prisión por ingreso ilegal. 10 años si el retorno ocurre tras una deportación por delito grave.

si el retorno ocurre tras una deportación por delito grave. Hasta 20 años en caso de deportación previa por un delito grave con agravantes.

Además, el Gobierno de Estados Unidos informó que, a partir de hoy, se aplicará una tarifa de mil dólares a los nuevos beneficiarios del programa parole, un permiso de residencia temporal otorgado por razones humanitarias urgentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui.