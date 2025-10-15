Juan de la Fuente y Marco Rubio revisan avances en seguridad fronteriza entre México y EU

Washington, D.C.- Este día se reunieron en la capital estadounidense Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, con el propósito de abordar temas relevantes como la seguridad en ambos países, asunto que ya se había tratado durante la visita del funcionario norteamericano a México en septiembre de 2025.

"Durante la reunión, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado por ambos gobiernos a partir de los principios fundamentales de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación", se lee en el comunicado oficial.

En este encuentro también estuvieron presentes el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Cabe mencionar que, en el diálogo anterior celebrado el 2 de septiembre de 2025, se trató el tema de la presencia del narcotráfico, fenómeno que tanto daño ha causado a la población de ambos territorios.

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio

De hecho, en aquella ocasión, el miembro del Partido Republicano calificó la reunión como "histórica", al asegurar que nunca antes un acuerdo había resultado tan beneficioso: "Estamos viendo un esfuerzo real por parte del gobierno mexicano para atacar a las organizaciones criminales. Esta cooperación es esencial para la seguridad de ambos países", resaltó el político de ascendencia cubana.

COMUNICADO. “México y Estados Unidos dan seguimiento a la cooperación en materia de seguridad”.https://t.co/JS4hiaxxDh pic.twitter.com/a6ITyvrCPN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 15, 2025

Cabe destacar que Rubio reconoció que México ha colaborado en la captura y extradición de más de 50 presuntos integrantes de organizaciones delictivas requeridos por Estados Unidos, haciendo especial énfasis en las labores contra el tráfico de armas, el robo de combustible y la detección de túneles fronterizos. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier nuevo dato.

Fuente: Tribuna del Yaqui