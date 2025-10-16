EU da fuerte GOLPE al narco: Florida asegura 173 kilos de cocaína; provenían de México, dicen

Florida, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos (EU) confirmó un nuevo y duro golpe al narcotráfico. Este jueves 16 de octubre de 2025, las autoridades en Florida confirmaron que, en un operativo, lograron asegurar 173 kilogramos de cocaína, con un valor aproximado de 17.3 millones de dólares (mdd). Estos narcóticos, presuntamente, ingresaron al estado desde la frontera con México.

Según el reporte de las autoridades estadounidenses, la operación se realizó el pasado domingo 5 de octubre de 2025 y fue resultado del trabajo coordinado entre la Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas federal (DEA). El operativo se activó tras la detección de un camión semirremolque sospechoso de transportar narcóticos desde la frontera México-Texas hacia el sur de Florida.

Autoridades señalaron que en este operativo hubo detenidos. Foto: Facebook

La Unidad de Interdicción Criminal de la FHP localizó el vehículo en la carretera Florida Turnpike y procedió a inspeccionarlo. Durante la revisión, los agentes descubrieron una puerta trampa que ocultaba múltiples sacos llenos de cocaína, de acuerdo con lo compartido por las autoridades en el comunicado oficial.

Confirman detenidos en este operativo

Aunque el Gobierno de Florida no precisó la cantidad exacta de detenidos, indicó que los individuos involucrados, incluyendo a una persona previamente deportada de EU, fueron puestos bajo custodia federal para investigaciones y procesos legales posteriores. El vicegobernador del estado, Jay Collins, reiteró la postura del gobierno ante el tráfico de drogas y el crimen organizado: "Nuestro mensaje a los traficantes de drogas es claro: no traigan su veneno a nuestro estado".

#Seguridad | VIDEOS: Lanzan explosivos desde dron contra instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros en Tijuana uD83DuDEA8https://t.co/i0jo5VREHf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 16, 2025

Las autoridades destacaron que este decomiso se enmarca dentro de una estrategia constante de combate al tráfico de drogas en Florida. Desde 2019, la FHP ha incautado más de 14 mil kilogramos de narcóticos ilegales, incluyendo 925 kilos de cocaína, 23.5 kilos de fentanilo, 14 kilos de heroína, nueve mil 600 kilos de marihuana y 19 kilos de éxtasis o MDMA.

Fuente: Tribuna del Yaqui