Israel entrega otros 30 cuerpos en Gaza: Denuncian que cadáveres tienen signos de tortura

Franja de Gaza.- La tragedia por la guerra que se vivió en la Franja de Gaza continúa. Este jueves 16 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que recibió otros 30 cuerpos de palestinos por parte de Israel, como parte del acuerdo de alto el fuego vigente entre ambos territorios. No obstante, este acto solo reveló la crueldad de Israel, pues según el reporte oficial, varios de los cadáveres presentaban "señales de maltrato físico, esposas, vendajes y golpes".

Estas nuevas revelaciones generado tensiones en medio del frágil proceso de tregua, sin embargo, no han surgido nuevas declaraciones por parte de las autoridades. Solo se sabe que la Cruz Roja Internacional participa en el proceso de entrega y verificación de los cuerpos.

Con esta reciente entrega, el número total de cuerpos devueltos a Gaza asciende a 120, conforme al comunicado difundido por las autoridades sanitarias del enclave. Es importante señalar que el acuerdo firmado recientemente establece que Israel deberá retornar un total de 360 cuerpos de palestinos fallecidos durante la ofensiva militar, mientras que Hamás está obligado a entregar los restos de 28 rehenes israelíes que murieron en su poder.

Sin embargo, el intercambio humanitario avanza con dificultad. A la fecha de publicación de esta nota, Hamás ha entregado únicamente nueve de los 28 cuerpos de rehenes que tenía bajo custodia. El grupo afirmó que no ha podido recuperar los demás debido a la magnitud de la destrucción en la Franja y la acumulación de escombros, lo que requeriría la intervención de equipos especializados.

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción entre los familiares de las víctimas israelíes, quienes exigieron al Gobierno de su país suspender el alto el fuego hasta que se devuelvan los 19 cuerpos restantes. Diversos colectivos han señalado que la tregua no puede mantenerse mientras Hamás continúe reteniendo los restos de los cautivos fallecidos.

De acuerdo con el medio digital Axios, fuentes de inteligencia israelí informaron a Estados Unidos (EU) que Hamás sí tendría la capacidad de ubicar más cuerpos, contradiciendo la versión difundida por el grupo palestino. Por su parte, la administración del presidente Donald Trump aseguró que mantiene contacto con mediadores internacionales para apoyar las labores de búsqueda y recuperación de los cadáveres aún desaparecidos.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias en Gaza continúan realizando los procedimientos de identificación de los cuerpos recibidos, en coordinación con la Cruz Roja. Los restos serán entregados a las familias una vez concluido el proceso forense.

Fuente: Tribuna del Yaqui