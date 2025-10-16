"No queremos una guerra": Nicolás Maduro responde a las amenazas de Trump

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió el miércoles un mensaje al pueblo de Estados Unidos en el que aseguró que su país no busca una guerra. La declaración se realiza tras afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que indicó haber autorizado operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano.

Durante su intervención en la plenaria del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Maduro dijo:

Al pueblo de Estados Unidos: no a la guerra, sí a la paz, por favor". También solicitó a sectores empresariales, culturales e intelectuales venezolanos establecer vínculos con sus pares en Estados Unidos para contrarrestar narrativas negativas sobre Venezuela.

Maduro advierte sobre amenaza de guerra en el Caribe

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense y señaló que las mismas constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. El texto también advierte sobre el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, al que califica como una amenaza para la paz y la estabilidad.

En la misma declaración, el gobierno venezolano sostuvo que estas acciones tendrían como objetivo un cambio de régimen y el control de recursos petroleros.

Maduro también respondió a acusaciones que vinculan a migrantes venezolanos con actividades criminales.

En Estados Unidos pretenden mentir todos los días y decir que los venezolanos son algo así como una derivación de una banda criminal que aquí derrotamos y exterminamos, el famoso Tren de Aragua", aseguró.

Además, el presidente venezolano informó sobre la llegada del vuelo número 77 con ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos. Señaló que, desde febrero de este año, un total de 14 mil 947 personas han sido repatriadas como parte del Plan Vuelta a la Patria, en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui