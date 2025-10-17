Millones en Estados Unidos podrían perder acceso a seguro médico si el Congreso no extiende subsidios

Washington D.C.- Más de 24 millones de personas en Estados Unidos podrían enfrentar un aumento significativo en el costo de su seguro médico si el Congreso no actúa antes de fin de año para extender los créditos fiscales mejorados que ofrece la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

Los subsidios actuales, que se implementaron en 2021 y se ampliaron un año después como respuesta a la pandemia de Covid-19, están diseñados para reducir el costo de las primas mensuales para personas de ingresos bajos y medios. Sin embargo, estos apoyos financieros expiran a finales de 2025.

Muchos estadounidenses perderán atención médica si subsidios terminan

Según un análisis de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation (KFF), el fin de los créditos fiscales aumentaría las primas anuales en un promedio de 1.016 dólares, lo que representa un alza del 114 por ciento en lo que pagan actualmente los afiliados subsidiados.

¿Quiénes se verán más afectados?

Personas de ingresos bajos , que actualmente acceden a planes sin primas o con costos mínimos.

, que actualmente acceden a planes sin primas o con costos mínimos. Trabajadores por cuenta propia , como agricultores, propietarios de pequeñas empresas o freelancers, que no tienen acceso a seguros a través del empleo.

, como agricultores, propietarios de pequeñas empresas o freelancers, que no tienen acceso a seguros a través del empleo. Afiliados de ingresos medios, que podrían perder elegibilidad para los subsidios si ganan más del 400 por ciento del nivel federal de pobreza (aproximadamente 63 mil dólares anuales para una persona sola).

Aunque algunos créditos fiscales permanecerían, la mayoría de los beneficiarios recibirían mucho menos apoyo, haciendo que muchos seguros se vuelvan inaccesibles.

Expertos advierten que el fin de los subsidios podría desencadenar una cadena de consecuencias:

Deserción del sistema de salud: Muchas personas optarían por no renovar su seguro ante los altos costos.

Muchas personas optarían por ante los altos costos. Aumento de primas: La salida de jóvenes sanos del sistema obligaría a las aseguradoras a subir las tarifas para los afiliados restantes, que suelen ser mayores y con más necesidades médicas.

La salida de jóvenes sanos del sistema obligaría a las aseguradoras a para los afiliados restantes, que suelen ser mayores y con más necesidades médicas. Presión sobre hospitales: Se espera un incremento en la atención médica no pagada, lo que podría llevar al cierre de hospitales comunitarios o al aumento de costos para todos los usuarios del sistema.

Fuente: Tribuna del Yaqui.