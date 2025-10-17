Nuevo ataque de EU a un barco en el caribe; detienen a sobrevivientes

Washington.- Estados Unidos capturó a sobrevivientes de un ataque del jueves contra una embarcación que al parecer transportaba drogas en el Caribe, las primeras detenciones desde que el presidente Donald Trump inició los ataques mortales en la región este verano, según un funcionario de defensa y otra persona familiarizada con el asunto.

Uno de los funcionarios afirmó que el ataque, realizado sobre lo que se cree que es una embarcación semisumergible o sumergible, mató al menos a una persona y dejó al menos dos sobrevivientes. A ambos funcionarios se les concedió el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

No quedó claro de inmediato qué se haría con los individuos. Este ataque del jueves eleva el número de muertos por la acción militar de la administración Trump contra buques en la región a al menos 28. Los sobrevivientes de este ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo preguntas sobre si ahora se los considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal.

Sin embargo, el ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales, como acostumbra el presidente, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes. Cabe señalar, que este sería el primer embate con saldo blanco, ya que los demás suman un número de 27 personas asesinadas.

Varios helicópteros de Operaciones Especiales norteamericanos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas al país gobernado por Maduro, según informó este jueves 'The Washinton Post'. Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado medio.

Sumado a ello, Trump informó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos en el Caribe y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Fuente: Tribuna del Yaqui