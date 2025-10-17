VIDEOS Y FOTOS: Tres mexicanos mueren en accidente aéreo en Michigan, EU

Michigan, Estados Unidos.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de tres personas en un accidente aéreo en la ciudad de Michigan, Estados Unidos, esto ayer jueves 16 de octubre. Se trataría de un avión bimotor que se estrelló en Bath Township. Cabe señalar que la Red de Seguridad Aérea informó que el avión tenía registro en México.

El avión salió de Kalamazoo y realizó un descenso repentino y el impacto fue en el condado de Clinton, esto alrededor de las 17:00 horas. "Tuvo un descenso repentino desde una altitud de cuatro mil 570 metros", se informó. De parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos se comentó que se desconocen las causas del desplome del avión. Por otra parte, el portal Flight Safety confirmó que la aeronave tenía matrícula mexicana, así como registro XA-JMR, modelo Hawker 800XP.

El comunicado de la secretaría señala lo siguiente: "La Secretaría de Relaciones Exteriores informa sobre un lamentable accidente ocurrido el día de ayer, 16 de octubre de 2025, en el condado Clinton, Michigan, en el cual una aeronave privada con matrícula mexicana se accidentó. Tres personas perdieron la vida, todas de nacionalidad mexicana. El consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiera.

#CirculaEnRedesuD83DuDCF2| Reportan que una aeronave Hawker 800XP con matrícula mexicana XA-JMR se deslomó en Bath, Michigan con saldo de 3 fallecidos; el avión privado bimotor está registrado en México.https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/6WyWCJWagk — Tabasco HOY (@TabascoHOY) October 17, 2025

Asimismo, el consulado contactó a las familias de las personas fallecidas y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran". El desplome habría durado cerca de 30 segundos y, pese a que cayó cerca de la carretera, no se reportaron afectaciones más allá del avión y de las tres personas fallecidas. Cabe señalar que las labores de emergencia incluyeron la participación de diversas dependencias que colaboraron en la zona del accidente, donde se estableció un perímetro de seguridad.

Tres personas han muerto en un pequeño accidente de avión en Bath Township, cerca de Lansing.

Esta noche, un Hawker 800XP registrado como XA-JMR se estrelló al noreste de Lansing aproximadamente 22 minutos después de despegar de Battle Creek. pic.twitter.com/JKuQfjWikS — Dan-i-El (@Danielibertari0) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui