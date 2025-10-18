'No Kings': Miles llenan las calles de EU en protesta contra el autoritarismo de Donald Trump

Washington, D.C.- Este sábado, miles de personas participaron en manifestaciones en ciudades de todo Estados Unidos bajo el lema 'No Kings', en lo que se considera una de las protestas coordinadas más amplias del año. La jornada tuvo lugar en más de dos mil 500 ciudades y municipios de los 50 estados, incluyendo concentraciones destacadas en Nueva York, Washington, Miami, Chicago, Atlanta, San Francisco y Houston.

Protestas en EU acusan a Trump de gobernar como un monarca

La convocatoria fue organizada por una plataforma integrada por alrededor de 200 organizaciones, que señalaron como objetivo expresar diversas demandas sociales y políticas. Entre los temas planteados se incluyen las redadas migratorias, el uso de militares en ciudades estadounidenses, los recortes en servicios públicos y las reformas en los distritos electorales.

Protesta

La protesta se desarrolló de manera pacífica en la mayoría de los lugares. Los organizadores alentaron a los asistentes a vestir de amarillo (color utilizado previamente en otros movimientos ciudadanos) y a mantener un ambiente familiar y no violento. Se reportaron también concentraciones solidarias en ciudades del extranjero, como Berlín, París y Roma.

La jornada fue la segunda edición del movimiento 'No Kings', tras una primera convocatoria realizada el pasado 14 de junio. Según los organizadores, aquella movilización reunió a unos cinco millones de personas.

El despliegue de efectivos militares en ciertas ciudades por orden del gobierno federal ha sido uno de los elementos centrales del debate público en las últimas semanas. Desde el Ejecutivo, se argumenta que estas medidas buscan combatir el crimen y apoyar las labores migratorias, especialmente en zonas con alta actividad de las autoridades migratorias.

EU rechaza políticas de Trump

En algunos estados, como Texas, autoridades locales tomaron medidas preventivas ante la posibilidad de disturbios. El gobernador Greg Abbott ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin.

Rechazo

Por su parte, el presidente Donald Trump pasó la jornada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, sin agenda pública prevista, y tiene programado regresar a Washington el domingo. En una entrevista reciente, Trump respondió a las críticas recibidas en el marco de las protestas y rechazó que su gobierno actúe como una monarquía.

Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey", afirmó Trump.

Desde el Congreso, algunas figuras del oficialismo y la oposición se pronunciaron en relación con las protestas. A su vez, medios de comunicación reportaron tensiones entre la Casa Blanca y ciertos programas televisivos por contenidos críticos hacia el gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui.