Sobrevivientes del ataque a presunto 'narcosubmarino' en el Caribe son repatriados por EU

Washington, D.C.- Este sábado 18 de octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que liberará a los dos sobrevivientes del ataque militar del jueves contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el Caribe. Según el mandatario, serán enviados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, donde posteriormente se les realizará un juicio para que paguen por sus crímenes.

De hecho, el miembro del Partido Republicano señaló que fue la mejor decisión destruir el submarino antes de que llegara a tierra, pues de no haberse detenido habrían sufrido las consecuencias 25,000 estadounidenses: "Bajo mi supervisión, Estados Unidos de América no tolerará que los narcoterroristas trafiquen drogas ilegales, por tierra o por mar", escribió en Truth Social.

De acuerdo con información de CNN, la decisión de enviar a los prisioneros a sus países de origen se debió a que no existía una opción legal para que las fuerzas armadas los retuvieran. A pesar de que la administración de Trump está siendo ampliamente cuestionada por implementar ataques letales, las autoridades aseguraron que actúan siempre bajo el Artículo II de la Constitución.

Publicación de Donald Trump

Es necesario destacar que el funcionario se mantiene firme en combatir a quienes intenten ingresar a su territorio de manera ilícita, pues como parte del esfuerzo por reducir el flujo de drogas, se compromete a detener los barcos narcotraficantes. Precisamente, en declaraciones recientes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Washington "no lo va a tolerar más" respecto al líder venezolano Nicolás Maduro, a quien acusan de tener vínculos con el crimen organizado.

#Mundo | El presidente de EU, Donald Trump, publicó un video en su red social Truth Social del bombardeo a un submarino cargado supuestamente con droga en el mar Caribe; de los cuatro tripulantes dos perdieron la vida y los otros dos sobrevivieron uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDCA5uD83DuDEA4 pic.twitter.com/durihpGjBt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

"Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar. ¡Gracias por su atención!", aseveró el político conservador.

Fuente: Tribuna del Yaqui