Asalto en Museo del Louvre de París: TODO lo que se sabe del crimen y robo de JOYAS de Napoleón

París, Francia.- El Museo del Louvre en París, uno de los recintos culturales más emblemáticos del mundo, fue escenario de un audaz robo la mañana de este domingo 19 de octubre, lo que obligó a su cierre total durante la jornada. De acuerdo con las autoridades francesas, un grupo de al menos tres personas irrumpió en el recinto y sustrajo varias joyas con un valor patrimonial e histórico incalculable, ya que estas pertenecerían a las colecciones de la realeza y del periodo de Napoleón.

Según el ministro del Interior, Laurent Núñez, el robo ocurrió en un lapso de apenas siete minutos dentro de la Galería Apolo, donde se exhibían las piezas. El funcionario confirmó que los responsables actuaron con precisión y rapidez, lo que sugiere una planeación previa del asalto, sin embargo, se expresó confiado para detener a los presuntos criminales.

uD83DuDEA8 Robo histórico en el Museo del Louvre, París.

Un grupo de ladrones se llevó joyas de valor “incalculable” en un golpe perfectamente planeado que duró solo 7 minutos . pic.twitter.com/g5XxFFQo5y — Sucede News (@SucedeNews) October 19, 2025

Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados”, declaró Núñez al medio France Inter.

Así fue el robo al Museo Louvre

Los primeros reportes señalan que los ladrones ingresaron entre las 09:30 y 10:00 horas, tiempo local, utilizando un montacargas para acceder al primer piso del museo. Una vez dentro, rompieron una ventana y se dirigieron directamente hacia las vitrinas donde se encontraban las joyas. Tras sustraer las piezas, huyeron a bordo de motocicletas, antes de que las fuerzas de seguridad pudieran interceptarlos.

Si bien el ministro del Interior no especificó las joyas robadas, el diario Le Parisien señaló que se trata de nueve piezas pertenecientes a la colección de Napoleón y a la de los antiguos monarcas franceses, entre ellas un collar, una diadema y un broche. Asimismo, la ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que durante la huida los responsables perdieron una de las joyas, que podría ser la corona de la emperatriz Eugenia. Esta pieza fue localizada con daños visibles y está siendo analizada por expertos para confirmar su autenticidad.

ROBAN el emblemático Museo del Louvre, en tan solo 7 minutos



Los ladrones sustrajeron objetos de la colección de Napoleón “de valor incalculable”; se hicieron pasar por obreros para entrar y luego huyeron en motos. Tiraron una corona en el camino. pic.twitter.com/k2sSDL3ik9 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 19, 2025

Como medida de seguridad, el Louvre fue evacuado en su totalidad y permanecerá cerrado mientras se realizan los peritajes.

La Fiscalía de París abrió una investigación formal por robo en banda organizada y asociación de malhechores, mientras unidades especializadas revisan las rutas de escape detectadas por las cámaras del Centro de Comando. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los sospechosos.

Fuente: Tribuna del Yaqui